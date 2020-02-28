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 Пятница, 28 Февраля 2020 15:43
Марианна Мкртчян

Станислав Зась: Страны ОДКБ способны достичь консенсуса по любому вопросы, и наглядный пример этому я

Станислав Зась: Страны ОДКБ способны достичь консенсуса по любому вопросы, и наглядный пример этому я

АрмИнфо."Страны ОДКБ способны достичь консенсуса по любому вопросы, и наглядный пример этому я". Об этом 28 февраля в Ереване в беседе с журналистами заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отвечая на вопрос о способности стран Организации достичь консенсуса особенно по чувствительным вопросам..

"В Организации Договора о коллективной безопасности страны разные. Вы сами видите - страны из разных регионов, проводящие самостоятельную политику. И это хорошо. Наша задача, конечно, находить возможности для достижения консенсуса по всем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности нашего региона. И я уверен, что при необходимости это получится. Потому что у всех очень ответственное отношение к обеспечению безопасности, во всех государствах. Поверьте, это так. И главы государств, главы правительств эти вопросы ставят на первое место, понимая, что без безопасности вести речь о развитии страны, о благополучии страны просто-напросто не приходится", - отметил генсек ОДКБ.

Вместе с тем он заверил, что можно по любому вопросу достичь консенсуса. "Вот перед вами наглядный пример. Были проблемы, были разные подходы и разные оценки. Нашли возможность все страны снять нерешенные вопросы и достичь консенсуса", - заключил Станислав Зась.

Напомним, что после отзыва Ереваном своего представителя с должности Генсека ОДКБ (Юрия Хачатурова) на протяжении 1,5 лет в Организации не согласовывался новый кандидат. Ереван настаивал на завершении своего срока председательства, меж тем Беларусь настаивала на том, что следующим Генсеком должен быть представитель от их страны. В итоге, новый Генсек был  утвержден лишь после того, как были выполнены условия Еревана о внесении уточнений в устав касательно назначения и снятия с должностей генеральных секретарей организации, и лишь после этого был утвержден кандидат от Беларуси, который приступил к выполнению своих полномочий в январе текущего года. 

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