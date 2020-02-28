Пятница, 28 Февраля 2020 15:40

АрмИнфо.Армянские правоохранители бездействуют в борьбе с коррупцией вполне сознательно. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, известный правозащитник Артур Сакунц.

"Смею утверждать, что все упомянутые на днях премьером правоохранительные и иные органы не то что не могут, а просто не хотят придать борьбе с коррупцией эффективность. Причина проста - им прекрасно известно, кто, когда и сколько украл и даже куда все это вывез. Лишь вывезенные из Армении финансы оцениваются в $10 млрд. Плюс все то, что разграблялось на наших глазах. Проблема упирается в вовлеченность многих сегодняшних разоблачителей во вчерашние коррупционные схемы", - убежден он. На последнем совещании с участием руководства правоохранительных органов в правительстве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительными органами в Армении руководили предатели. Выразив недовольство темпами борьбы с коррупцией, премьер заявил о необходимости "возвращения средств, украденных у народа и государства".

Согласно правозащитнику, ни одна из действовавших до смены власти в Армении коррупционных схем после смены власти не раскрыта. В частности, речь идет о деятельности Службы национальной безопасности, Полиции, Комитета госдоходов. Замена руководителей всех этих структур так и не привела к внутреннему очищению системы. Сакунц считает подобное положение дел алогичным, учитывая, что коррупция в Армении отнюдь не ограничивалась политической элитой и имела место при деятельном участии вышеупомянутых госструктур.

Аналогичного мнения Сакунц придерживается в отношении судебной власти, которая коррумпирована и по коррумпированным схемам ни в чем не уступает остальным госструктурам. И для того чтобы очистить судебные "Авгиевы конюшни" необходимо просто внимательно ознакомиться со сделанным довольно давно внеочередным докладом Омбудсмена Карена Андреасяна. Плюс с рядом публикаций и расследований СМИ, посвященных различным коррупционным схемам в самых разных сферах.

"Соответственно, изобретать велосипед и делать новые разоблачения совершенно не к чему. Необходимо просто провести профессиональное и глубокое расследование уже зафиксированных фактов. Последнее невозможно осуществлять руками правоохранительной и судебной системы, ответственной за захват государства в прошлом. Подобная система просто не может соответствовать запросам и потребностям демократического и правового государства. Именно здесь возникает необходимость как можно быстрее осуществить коренные замены и изменения. И чем скорее все это будет осуществлено, тем больше будет вероятность сохранения за властью общественного доверия", - подытожил правозащитник.