Пятница, 28 Февраля 2020 15:40

АрмИнфо.Армения вносит весомый вклад в обеспечение коллективной безопасности в рамках ОДКБ. Об этом 28 февраля в Ереване в беседе с журналистами заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

"Армения проявляет себя с активной позиции. Конструктивный деловой подход ко всем вопросам, связанным с укреплением организации и с ее развитием. Это на самом деле так и заметно по всем направлениям.

Даже сейчас, в Ереване я уже провел ряд встреч: и в Минобороны, и в парламенте, и сегодня имел разговор с министром иностранных дел. И вы знаете, по всем этим направлениям Армения работает достаточно эффективно и конструктивно", - сказал Зась, и в качестве примера приведя весомую представленность армянского парламента в ПА ОДКБ и активную позицию на этой площадке.

Генсек ОДКБ также отдал должное Армении за то, что она не откладывает в долгий ящик документы, нуждающиеся в ратификации, делая это достаточно оперативно. "То, есть достаточно гибкое законодательство. Еще один пример о вкладе Армении в ОДКБ на примере Минобороны РА - в этом году у нас запланировано 7 учений, причем два пройдут на армянской территории. В том числе одно крупное - "Взаимодействие 2020" - учения с Коллективными силами оперативного реагирования пройдут здесь. Армения традиционно очень серьезно относится к такой форме подготовке войск, так как учения - это всё-таки высшая форма подготовки армии. Мы уверены, что она достойно справится со всеми техническими и организационными вопросами, и мы проведем эти учения эффективно", - сказал он.

Говоря о взаимодействии Армении с ОДКБ по линии внешнеполитического ведомства, Зась выразил благодарность армянскому МИД за то внимание, которое он уделяют Организации и в целом вопросам, связанным с безопасностью. "Можно провести один аргумент - такой важнейший стратегический документ ОДКБ - стратегия коллективной безопасности до 2025 года разрабатывалась достаточно долго, была завершена в 2016 году. В Ереване под председательством Армении эта стратегия была утверждена, была осуществлена большая работа, и хорошо себя проявила именно армянская сторона, и прежде всего МИД. Это лишь один из аргументов, который характеризует роль страны в ОДКБ", - резюмировал Зась.