﻿
 Понедельник, 24 Февраля 2020 18:18
Ани Мшецян

Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений

Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений

АрмИнфо. Армения и Молдова не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений: "Мы сотрудничаем со всеми. Мы приветствуем вашу готовность делиться опытом>, заявил председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян на встрече с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречани.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян подчеркнул, что визит придаст новый импульс развитию отношений Армении и Молдовы. Спикер Национального Собрания отметил, что отношения между двумя странами развиваются в духе взаимопонимания и взаимоуважения, и в этих отношениях  важную роль играют парламенты, делегации РА и Молдовы эффективно сотрудничают также на различных международных площадках.

Главы парламентов Армении и Молдовы поделились ходом текущих в обеих странах реформ. Гречани представила политические перемены в Молдове, судебно-правовые реформы и изменения в Конституционном суде (КС). Она заметила, что после отставки в полном составе КС Молдовы в стране проводятся серьезные судебно-правовые изменения

Спикер Национального Собрания подчеркнул, что Армения заинтересована в тесном сотрудничестве с Молдовой во всех сферах - политической, экономической, гуманитарной, информационных технологий. Мирзоян особо выделил весомый потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества обеих стран, между РА и Молдовой подписаны 22 документа сотрудничества в различных сферах, а в последние годы в ходе политических контактов состоялся ряд встреч на высоком уровне, в том числе на международных  площадках, в частности в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Межпарламентском союзе и других структурах.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы АрменииГлава МИД Словакии приветствовал амбициозные демократические реформы Армении
Зафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 годЗафиксирована главная причина смертности в Армении на 2019 год
Спикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношенийСпикеры парламенты Армении и Молдовы: Наши страны не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений
АРФ АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 25 февраля
Читать больше



Эксперты
Масис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущееМасис Маилян: Наше видение Нового Арцаха - его безопасное, обеспеченное, надёжное, справедливое, цивилизованное и демократическое будущее
Как нам обустроить Армению Как нам обустроить Армению 
Связь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителейСвязь между самоубийствами экс-силовиков должна стать основной версией правоохранителей
Читать больше
Комментируемые
Коррупции в Армении стало значительно меньше – опросКоррупции в Армении стало значительно меньше – опрос
Эксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действияЭксперт: Россия и Иран ведут против Турции активные действия
Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>Республиканский центр по профилактике СПИДа выступает против объединения с больницей <Норк>
Лариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народаЛариса Алавердян: Новая власть осуществляет конституционный переворот руками народа
Депутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгодаДепутат: Если в Азербайджане начнутся демократические процессы, то общество в этой стране поймет, что война ему не выгода
Поиск по дням

2013 , 2014