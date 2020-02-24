Понедельник, 24 Февраля 2020 18:18

АрмИнфо. Армения и Молдова не могут позволить себе роскоши зависеть от одного полюса геополитических отношений: "Мы сотрудничаем со всеми. Мы приветствуем вашу готовность делиться опытом>, заявил председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян на встрече с председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречани.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян подчеркнул, что визит придаст новый импульс развитию отношений Армении и Молдовы. Спикер Национального Собрания отметил, что отношения между двумя странами развиваются в духе взаимопонимания и взаимоуважения, и в этих отношениях важную роль играют парламенты, делегации РА и Молдовы эффективно сотрудничают также на различных международных площадках.

Главы парламентов Армении и Молдовы поделились ходом текущих в обеих странах реформ. Гречани представила политические перемены в Молдове, судебно-правовые реформы и изменения в Конституционном суде (КС). Она заметила, что после отставки в полном составе КС Молдовы в стране проводятся серьезные судебно-правовые изменения

Спикер Национального Собрания подчеркнул, что Армения заинтересована в тесном сотрудничестве с Молдовой во всех сферах - политической, экономической, гуманитарной, информационных технологий. Мирзоян особо выделил весомый потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества обеих стран, между РА и Молдовой подписаны 22 документа сотрудничества в различных сферах, а в последние годы в ходе политических контактов состоялся ряд встреч на высоком уровне, в том числе на международных площадках, в частности в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Межпарламентском союзе и других структурах.