На съезд партии были приглашены представители из разных стран и партий (Франция, Германия, Австралия, Тунис, Палестина, Иордания, Марокко, Кипр, Швеция, Ливан, Египет, Италия, Испания, Норвегия, страна Басков, Каталония, Дания, Норвегия, Англия, Шотландия, Португалия, Финляндия, Швейцария, Армения). В конце съезда были избраны сопредседатели партии и совет. Согласно правилам HDP, число мужчин и женщин в руководящих органах партии одинаково. Сопредседателями были переизбраны Первин Булдан (Pervin Buldan) и Митхат Санкар (Mithat Sancar).

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