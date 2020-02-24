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 Понедельник, 24 Февраля 2020 18:13
Марианна Мкртчян

АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции

АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре участвовал в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции

АрмИнфо. Представитель АРФ "Дашнакцутюн"  в Анкаре принял участие в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции (HDP).

Согласно сообщению АРФД, в съезде участвовали тысячи законодателей, а еще тысячи парламентариев были лишены возможности принять участие в мероприятии из-за искусственных ограничений, введенных турецкими властями.

Сопредседателем заседания был депутат турецкого парламента Каро Пайлян.

АРФД на съезде представлял Хажак Мкртчян, который участвовал и в третьем съезде партии.

На съезд партии были приглашены представители из разных стран и партий (Франция, Германия, Австралия, Тунис, Палестина, Иордания, Марокко, Кипр, Швеция, Ливан, Египет, Италия, Испания, Норвегия, страна Басков, Каталония, Дания, Норвегия, Англия, Шотландия, Португалия, Финляндия, Швейцария,  Армения).  В конце съезда были избраны сопредседатели партии и совет. Согласно правилам HDP, число мужчин и женщин в руководящих органах партии одинаково. Сопредседателями были переизбраны Первин Булдан (Pervin Buldan) и Митхат Санкар (Mithat Sancar).

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