АрмИнфо. Представитель АРФ "Дашнакцутюн" в Анкаре принял участие в четвертом съезде Народно-демократической партии Турции (HDP).
Согласно сообщению АРФД, в съезде участвовали тысячи законодателей, а еще тысячи парламентариев были лишены возможности принять участие в мероприятии из-за искусственных ограничений, введенных турецкими властями.
Сопредседателем заседания был депутат турецкого парламента Каро Пайлян.
АРФД на съезде представлял Хажак Мкртчян, который участвовал и в третьем съезде партии.
На съезд партии были приглашены представители из разных стран и партий (Франция, Германия, Австралия, Тунис, Палестина, Иордания, Марокко, Кипр, Швеция, Ливан, Египет, Италия, Испания, Норвегия, страна Басков, Каталония, Дания, Норвегия, Англия, Шотландия, Португалия, Финляндия, Швейцария, Армения). В конце съезда были избраны сопредседатели партии и совет. Согласно правилам HDP, число мужчин и женщин в руководящих органах партии одинаково. Сопредседателями были переизбраны Первин Булдан (Pervin Buldan) и Митхат Санкар (Mithat Sancar).