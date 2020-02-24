Понедельник, 24 Февраля 2020 17:50

АрмИнфо. В ближайшие дни мы представим ходатайство об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян. Он отметил, что с поручительством выступят бывшие премьер-министры Армении Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, Карен Карапетян и экс-премьер-министр Арцаха Анушаван Даниелян.

Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в Армении в рамках событий 1 марта 2008 года.

Напомним, что второй президент Армении уже был освобожден под личное поручительство второго и третьего президентов Арцаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. Однако, данное решение было обжаловано прокуратурой. После чего Кочаряна вновь арестовали.