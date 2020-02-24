Понедельник, 24 Февраля 2020 15:31

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Карен Абрамян освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны НКР.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы НКР, другим указом президента генерал-майор Джалал Арутюнян назначен министром обороны - командующим Армией обороны, будучи освобожденным от должности первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах - начальника штаба.

Отметим, что Абрамян занял должность главы АО Арцаха 14 декабря 2018 года. Напомним, что с начало года при невыясненных обстоятельствах в разных воинских частях двух армянских ВС погибли 13 армянских военнослужащих. Волна смертей в армии вызвала широкий общественный резонанс. В общественных кругах призвали к отставке министра обороны Давида Тонояна и главу Генштаба Артака Давтяна. Сложившуюся ситуацию обсудили на совещании с главами оборонных ведомств у премьер-министра Армении.

"Был принят ряд важных, в том числе и кадровых решений. На этом фоне считаю необходимым подчеркнуть, что в 2019 году мы имели исторический минимум смертей в армии. И наша задача - сохранить эту динамику. Однако, для этой цели считаю важным исключение формирования нервной атмосферы вокруг армии. Нет разделения армия - общество. Мы - одно целое, одна семья, один организм. И мы победим", - заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Facebook, представляя детали прошедшего совещания 18 февраля. После этого, по указу президента занимаемы посты покинули глава военной полиции Артур Багдасарян и начальник Управления по морально-психологическому обеспечению ВС Алексан Алексанян.

Отметим, что Джалал Арутюнян до назначения главой Армии обороны Арцаха занимал пост первого заместителя командующего Армией обороны Республики Арцах - начальника штаба (с декабря 2018 года). 8 июля 2019 года указом президента Арцаха ему было присвоено звание генерал-майора. С июня 2016 года до 2018 года возглавлял одну из воинских подразделений Армии обороны Арцаха, расположенных в южном направлении линии соприкосновения войск. Джалал Арутюнян с красным дипломом окончил Петербургскую военную академию, куда поступил в 1999 году.

В декабре 2015 года азербайджанские СМИ сообщили об устранении полковника Джалал Арутюняна, однако часами позже он опроверг данное сообщение, выступив с заявлением для прессы. Участник Карабахской освободительной войны.