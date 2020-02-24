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 Понедельник, 24 Февраля 2020 15:26
Александр Аванесов

ГКЗЭК Армении призывает хозяйствующих субъектов воздерживаться от необоснованного повышения цен на медицинские маски

ГКЗЭК Армении призывает хозяйствующих субъектов воздерживаться от необоснованного повышения цен на медицинские маски

АрмИнфо.  Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) РА  призывает хозяйствующих субъектов, действующих в сфере обращения лекарственных препаратов, воздерживаться от необоснованного повышения цен на медицинские маски, противовирусные препараты и другие предметы медицинского назначения, а также от создания  искусственного дефицита на рынке. Об этом говорится в сообщении ГКЗЭК.

В то же время, ГКЗЭК сообщает, что в этой области ведется мониторинг. В случае возможных нарушений или злоупотреблений Комиссия возбудит административное разбирательство и примет строгие меры ответственности, предусмотренные законом.  В этом году ГКЗЭК проведет исследования на рынке оборота лекарственных препаратов.

Отметим, что в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на два месяца закрыта государственная граница между Арменией и Ираном.  По последним данным, в ИРИ уже зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Число жертв достигло восьми человек. Консульский отдел посольства  Армении в Иране с 23 февраля временно прекратил запись и прием граждан. МИД Армении призвал граждан республики не посещать Иран без крайней необходимости. А 22 февраля на КПП Мегри была направлена группа врачей для усиленного контроля прибывающих и выезжающих граждан.  Признаков опасной инфекции пока ни у кого не обнаружено.

Напомним, что число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае, по состоянию на 24 февраля увеличилось до 2592 человек, за последние сутки погибли 150 инфицированных.  По всей стране зарегистрировано около 77,1 тысячи случаев инфицирования, 24,7 тысячи зараженных выздоровели.

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