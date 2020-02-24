Понедельник, 24 Февраля 2020 15:26

АрмИнфо. Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) РА призывает хозяйствующих субъектов, действующих в сфере обращения лекарственных препаратов, воздерживаться от необоснованного повышения цен на медицинские маски, противовирусные препараты и другие предметы медицинского назначения, а также от создания искусственного дефицита на рынке. Об этом говорится в сообщении ГКЗЭК.

В то же время, ГКЗЭК сообщает, что в этой области ведется мониторинг. В случае возможных нарушений или злоупотреблений Комиссия возбудит административное разбирательство и примет строгие меры ответственности, предусмотренные законом. В этом году ГКЗЭК проведет исследования на рынке оборота лекарственных препаратов.

Отметим, что в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на два месяца закрыта государственная граница между Арменией и Ираном. По последним данным, в ИРИ уже зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Число жертв достигло восьми человек. Консульский отдел посольства Армении в Иране с 23 февраля временно прекратил запись и прием граждан. МИД Армении призвал граждан республики не посещать Иран без крайней необходимости. А 22 февраля на КПП Мегри была направлена группа врачей для усиленного контроля прибывающих и выезжающих граждан. Признаков опасной инфекции пока ни у кого не обнаружено.

Напомним, что число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае, по состоянию на 24 февраля увеличилось до 2592 человек, за последние сутки погибли 150 инфицированных. По всей стране зарегистрировано около 77,1 тысячи случаев инфицирования, 24,7 тысячи зараженных выздоровели.