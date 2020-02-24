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 Понедельник, 24 Февраля 2020 14:26
Марианна Мкртчян

В Минобороны Армении опровергают сообщения азербайджанской стороны о попытке диверсии

В Минобороны Армении опровергают сообщения азербайджанской стороны о попытке диверсии

АрмИнфо.В Минобороны Армении опровергают сообщения азербайджанской стороны о попытке диверсии.

Так, на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян касаясь публикаций в азербайджанских СМИ, в частности написал: "Заявления азербайджанской стороны о "диверсии" -  это всего лишь сказка для внутренней аудитории. Это чистой воды дезинформация. ВС Армении всего лишь ответили на провокации Азербайджана, результаты которого вы видите сами. Более того, армянская сторона еще и проявила сдержанность ".

Ранее в Минобороны Армении проинформировали, что в результате азербайджанской провокации на границе был ранен армянский военнослужащий. Однако, после ответных действий ВС Армении, азербайджанская сторона прекратила огонь.

Меж тем азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы отметили, что якобы 24 февраля около семи часов утра была предотвращена "диверсия подразделений ВС Армении", дислоцированных в селе Коти Ноемберянского района, в направлении газахского села Гушчу Айрым, в результате чего один армянский военный был ранен, другой погиб.

"При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, погиб азербайджанский пограничник Ибрагим Алемшах оглу Велиев", - сообщили в Госпогранслужбе АР.

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