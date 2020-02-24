Понедельник, 24 Февраля 2020 13:54

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выразил удивление по поводу утверждений об отодвижении на второй план принципа самоопределения народов.

Так, 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, отвечая на соответствующий вопрос, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что реализация права народа Арцаха на самоопределение была и остается на повестке урегулирования конфликта.

В этой связи, Мнацаканян напомнил, что этот вопрос никогда не отходил на второй план, поскольку находится в комплексе неотъемлемых принципов урегулирования карабахского конфликта, и для наглядного примера зачитал часть своего выступления на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе, в котором подчеркивается:

"Неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение является основополагающим принципом и основой мирного урегулирования. Признание этого принципа предполагает, что определение окончательного статуса Арцаха не может быть подвергнуто каким-либо ограничениям, что должно быть четко и однозначно принято. Термин <без ограничений> указывает право народа Арцаха определять свой статус все юрисдикции, управления и территориальной целостности Азербайджана. Продолжительная враждебная политика Азербайджана и вытекающие из нее действия создают для народа Арцаха угрозу экзистенциальной физической безопасности".

Мнацаканян напомнил, что об этом он заявил два месяца назад в Братиславе не в первый, и не в последний раз. "Это важный элемент нашего подхода к урегулированию, нельзя его ставить под сомнение и предполагать, что можно отделить безопасность и статус", - отметил глава МИД.

Коснувшись встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхене, а также озвученных Мюнхенских принципов, армянский министр констатировал, что озвученные в ходе этой встречи принципы комплексно отражают то, о чём Ереван говорит на протяжении долго времени. По его словам, Мюнхенские принципы призваны дополнить позицию Еревана по конфликту, и не являются чем-то новым. Он напомнил о приверженности Еревана мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, важности выполнения договоренностей достигнутых на уровне руководства двух стран. По словам Мнацаканян, максималистская позиция Азербайджана по урегулированию, в том числе относительно права народа Арцаха на самоопределение не способствуют урегулированию конфликта.

"Мы выступаем за достижением взаимоприемлемого решения конфликта, на основе компромиссов. Односторонних уступок не будет. Для нас по-прежнему важнейшим принципом остается обеспечение безопасности наших граждан", - сказал Мнацаканян. Он также позитивно расценил формат встречи Алиев-Пашинян, выразив удовлетворение открытостью армянского общества, и способностью вести публичные обсуждения по этому вопросу.