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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:54
Марианна Мкртчян

Мнацаканян удивлен утверждениями об отодвижении на второй план принципа самоопределения народов

Мнацаканян удивлен утверждениями об отодвижении на второй план принципа самоопределения народов

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выразил удивление по поводу утверждений об отодвижении на второй план принципа самоопределения народов.

Так, 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, отвечая на соответствующий вопрос, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что реализация права народа Арцаха на самоопределение была и остается на повестке урегулирования конфликта.

В этой связи, Мнацаканян напомнил, что этот вопрос никогда не отходил на второй план, поскольку находится в комплексе неотъемлемых принципов урегулирования карабахского конфликта, и для наглядного примера зачитал часть своего выступления  на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе, в котором подчеркивается:

"Неотъемлемое право народа Арцаха на самоопределение является основополагающим принципом и основой мирного урегулирования. Признание этого принципа предполагает, что определение окончательного статуса Арцаха не может быть подвергнуто каким-либо ограничениям, что должно быть четко и однозначно принято. Термин <без ограничений> указывает право народа Арцаха определять свой статус все юрисдикции, управления и территориальной целостности Азербайджана. Продолжительная враждебная политика Азербайджана и вытекающие из нее действия создают для народа Арцаха угрозу экзистенциальной физической безопасности".

Мнацаканян напомнил, что об этом он заявил два месяца назад в Братиславе не в первый, и не в последний раз. "Это важный элемент нашего подхода к урегулированию, нельзя его ставить под сомнение и предполагать, что можно отделить безопасность и статус", - отметил глава МИД.

Коснувшись встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Мюнхене, а также озвученных Мюнхенских принципов, армянский министр констатировал, что озвученные в ходе этой встречи принципы комплексно отражают то, о чём Ереван говорит на протяжении долго времени. По его словам, Мюнхенские принципы призваны дополнить позицию Еревана по конфликту, и не являются чем-то новым. Он напомнил о приверженности Еревана мирному урегулированию карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, важности выполнения договоренностей достигнутых на уровне руководства двух стран. По словам Мнацаканян, максималистская позиция Азербайджана по урегулированию, в том числе относительно права народа Арцаха на самоопределение не способствуют урегулированию конфликта.

"Мы выступаем за достижением взаимоприемлемого решения конфликта, на основе компромиссов. Односторонних уступок не будет. Для нас по-прежнему важнейшим принципом остается обеспечение безопасности наших граждан", - сказал Мнацаканян. Он также позитивно расценил формат встречи Алиев-Пашинян, выразив удовлетворение открытостью армянского общества, и способностью вести публичные обсуждения по этому вопросу. 

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