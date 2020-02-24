Понедельник, 24 Февраля 2020 13:45

АрмИнфо.Государство инициировало законодательные реформы в сфере высшего образования, согласно которым абитуриент для поступления в ВУЗы должен сдать Единый государственный экзамен по армянскому языку. Об этом 24 февраля во время слушаний в парламенте на тему "Законодательные реформы и проблемы в сфере высшего образования" заявил министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Министр также отметил проблемы, на решение которых направлены данные законодательные инициативы. Министр назвал данный проект новаторским и представил несколько важных аспектов.

"Государство намерено распределять стипендии не по ВУЗам, а по академическим сферам. Кандидаты, которые имеют право учиться по нескольким финансируемым государством программам или в разных университетах в одной и той же академической области, могут выбрать одно высшее учебное заведение, в котором они хотят получить высшее образование", - заявил Арутюнян. Он также подчеркнул, что для повышения уровня образования для граждан Армении вступительный экзамен по армянскому языку для каждого абитуриента будет обязательным, вне зависимости от избранной им профессии.

Совет управления университетов будет состоять из 12 членов, 6 из которых будут представителями ВУЗ-а, в том числе один из них будет студентом, а оставшиеся 6 членов будут представителями бизнеса, общественной сферы, образования, науки и культуры. Членство лиц, занимающих государственные или политические должности, в данном совете запрещается.

Министр также коснулся обсуждений, которые проходят вокруг данной темы и высказанных беспокойств. "Иногда они достигают уровней, неприемлемых для обсуждения. И это потому, что у нас на протяжении десятилетий была одна и также система. И этот закон, по сути, касается интересов всех групп", - подчеркнул Арутюнян.

В тоже время министр отметил, что у правительства достаточно воли для осуществления всех намеченных реформ. Министр образования, науки, культуры и спорта также заявил, что министерство отказывается осуществлять косметические изменения в сфере образования, и все реформы будут коренными.