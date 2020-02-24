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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:35
Давид Степанян

Прогноз: Задушив электоральный политический процесс, арцахская власть лишь выплеснет политику на улицу

Прогноз: Задушив электоральный политический процесс, арцахская власть лишь выплеснет политику на улицу

АрмИнфо.Задушив электоральный политический процесс, арцахская власть всего лишь выплеснет политические процессы на улицы.Подобное мнение выразил АрмИнфо арцахский эксперт в области безопасности Рачья Арзуманян.

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