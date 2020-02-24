Понедельник, 24 Февраля 2020 13:27

АрмИнфо. Армения имеет все необходимые технические и профессиональные ресурсы для точной диагностики коронавируса. Об этом 24 февраля на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в республике нет случаев коронавирусной инфекции. "И я надеюсь, что не будет", - отметил глава правительства. Он сообщил о завершившемся заседании комиссии по предупреждению коронавируса, на котором было принято решение на две недели приостановить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран. Неполные ограничения будут

действовать в отношении воздушного сообщения. Перевозка грузов с ИРИ будет осуществляться без ограничений с использованием специального режима контроля для водителей. В то же время не будет каких-либо ограничений для граждан Армении и Ирана для возвращения на родину. В течение двух недель с Исламской республикой Иран будет поддерживаться тесная связь в целях предоставления полной информации о распространении коронавируса в Иране и уточнения дальнейших действий. Правительство Армении путем заочного заседания намерено принять соответствующее решение, которое вступит в силу с момента публикации.

Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян заявллял, что Минздрав и МИД Армении обсуждают совместные действия с грузинскими и иранскими коллегами, и все меры по противодействию инфекции принимаются согласованно. По последним данным, в Иране уже зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Число жертв достигло восьми человек. Консульский отдел посольства Армении в Иране с 23 февраля временно прекратил запись и прием граждан. МИД Армении призвал граждан республики не посещать Иран без крайней необходимости. А 22 февраля на КПП Мегри была направлена группа врачей для усиленного контроля прибывающих и выезжающих граждан. Признаков опасной инфекции пока ни у кого не обнаружено.

Напомним, что число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае, по состоянию на 24 февраля увеличилось до 2592 человек, за последние сутки погибли 150 инфицированных. По всей стране зарегистрировано около 77,1 тысячи случаев инфицирования, 24,7 тысячи зараженных выздоровели.