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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:27
Александр Аванесов

Премьер: Армения имеет все необходимые технические и профессиональные ресурсы для точной диагностики коронавируса

Премьер: Армения имеет все необходимые технические и профессиональные ресурсы для точной диагностики коронавируса

АрмИнфо. Армения имеет все необходимые технические и профессиональные ресурсы для точной диагностики коронавируса. Об этом 24 февраля на своей странице в Facebook  сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в республике нет случаев коронавирусной инфекции. "И я надеюсь, что не будет", - отметил глава правительства. Он сообщил о завершившемся заседании комиссии по предупреждению коронавируса, на котором было принято решение на две недели приостановить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран. Неполные ограничения будут

действовать в отношении воздушного сообщения. Перевозка грузов с ИРИ будет осуществляться  без ограничений с  использованием  специального режима контроля для водителей.  В то же время не будет каких-либо ограничений для граждан Армении и Ирана для возвращения на родину. В течение двух недель с Исламской республикой Иран будет поддерживаться тесная связь  в целях предоставления  полной информации о распространении коронавируса в Иране и уточнения дальнейших действий.  Правительство Армении путем заочного заседания намерено принять соответствующее решение, которое вступит в силу с момента  публикации.

Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян заявллял, что Минздрав и МИД Армении обсуждают совместные действия с грузинскими и иранскими коллегами, и все меры по противодействию инфекции принимаются согласованно.  По последним данным, в Иране уже зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом. Число жертв достигло восьми человек. Консульский отдел посольства  Армении в Иране с 23 февраля временно прекратил запись и прием граждан. МИД Армении призвал граждан республики не посещать Иран без крайней необходимости. А 22 февраля на КПП Мегри была направлена группа врачей для усиленного контроля прибывающих и выезжающих граждан. Признаков опасной инфекции пока ни у кого не обнаружено.

Напомним, что число жертв коронавируса COVID-2019 в Китае, по состоянию на 24 февраля увеличилось до 2592 человек, за последние сутки погибли 150 инфицированных.  По всей стране зарегистрировано около 77,1 тысячи случаев инфицирования, 24,7 тысячи зараженных выздоровели. 

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