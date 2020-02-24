Понедельник, 24 Февраля 2020 13:24

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уклонился от ответа на вопрос, о возможном прекращении авиасообщения с Италией из-за распространения в стране коронавируса.

Так, 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, на вопрос о том, планируется ли прекратить авиасообщение с Италией в связи с распространением вируса, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, в частности сказал: "Коронавирус - это вызов для всех государств, и пути контроля за ситуацией и предупреждения необходимо искать сообща. Работали и тесно работаем с правительством Китая, Ирана, и другими партнерами чтобы найти выход из ситуации. Более того, под председательством премьер-министра Никола Пашиняна идет заседание комиссии с целью разработки конкретных шагов".

При этом он заверил, что разумеется, в центре внимания и ситуация в Италии. "Тут также необходимо определиться, какие нужны шаги, чтобы сообща преодолеть вызов, защитить собственное население и не допустить распространения вируса", - отметил глава МИД, добавив, что потеря времени чревата серьезными последствиями.

Накануне, Армения приняла решение на две недели закрыть воздушное и сухопутное сообщение с Ираном в связи с распространением в ИРИ коронавируса.

Сегодня стало известно о распространении вируса в Италии. Согласно последним данным властей, число инфицированных коронавирусом 2019-nCov превысило в Италии 150 человек. Патриархат Венеции (архиепископат Римской католической церкви) объявил об отмене всех месс, в том числе в грядущую <пепельную среду>, знаменующую начало великого поста перед Пасхой по католическому календарю. Как уточняется, данное решение, которое касается воскресных служб, принято в связи с распространением коронавируса и распоряжением властей области Венето приостановить любую общественную деятельность.