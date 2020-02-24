Понедельник, 24 Февраля 2020 13:11

АрмИнфо. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак позитивно расценивает диалог между руководством Армении и Азербайджана по поиску путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, 24 февраля в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, отвечая на соответствующий вопрос, Лайчак констатировал, что карабахский вопрос всегда на повестки его встреч с армянским коллегой и сегодня не исключение.

"Мнацаканян проинформировал меня о своей последней встрече с коллегой из Азербайджана, также представил детали Мюнхенской встречи руководителей Армении и Азербайджана. Мы позитивно расцениваем продолжающийся диалог между сторонами, который позволит выявить пути разрешения карабахского конфликта. Мы поддерживаем мирное урегулирование карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ", - сказал словацкий министр, при этом добавив, что Братислава всегда готова оказать посильную помощь в этом вопросе сторона конфликта.

Отметим, что в рамках своего официального визита в Армению министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетил Мемориал Цицернакаберде и почтил память жертв геноцида армян.