Суббота, 25 Января 2020 15:19

АрмИнфо. В ходе конституционных реформ в Армении не будет изменена действующая модель государства. Об этом 25 января на пресс- конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что целью конституционных реформ является осуществление изменений в правовом поле. "Я не ставлю перед собой цели освободиться от кого-либо. Моей целью является формирование в Армении действительно независимой судебной системы. А не такой судебной системы, которая пользуется ситуацией, что премьер-министр Армении и правительство их ни к чему не принуждает и пытаются найти тех, кто станет их к чему-то принуждать", - заявил Пашинян.

По словам премьера, радует то обстоятельство, что на сегодняшний день судебная система Армении идет по пути оздоровления. "В судебной системе Армении, в том числе и в Конституционном суде есть люди, которые не были вовлечены в различные процессы. Я уверен, что они не станут бороться со своим народом. Я считаю, что судьи КС не должны бороться против своего народа и его будущего", - заявил Пашинян.

На ремарку о том, был ли связан вчерашний визит премьера в ССС, с ситуацией, сложившейся вокруг главы Конституционного суда, премьер подчеркнул, что он вчера посетил ССС в качестве свидетеля. "Я был вызван в ССС по другому делу в качестве свидетеля. Что касается того, давал ли я какие либо задания в связи с КС. Какие могут быт задания? Дело в том, что ситуации могут быть разными, в том числе и связанные с внутренней безопасность страны. Если мы вдруг получил сведения о том, что какой-либо депутат или судья связан с иностранными спецслужбами, неужели мы не должны проверить данную информацию, исходя из статуса данного человека? Или если у нас появится информация о коррупции, не должны мы ее по вашему проверять? Пришла информация связанная с родным мне человеком. Данный инцидент был расследован, отправлен в суд, и последний принял обвинительное заключение. Если подобные ситуации происходят в случае с родными мне людьми, почему вам кажется, что я закрою глаза на подобные инциденты связанные с другими людьми", - задался вопросами премьер.

Он подчеркнул, что сейчас власть обвиняют в том, что мы не предотвратили самоубийство Георгия Кутояна. " Неужели вам кажется, что мы должны следить за различные людьми, лишь бы предотвратить их возможное самоубийство. Давайте не будем доводить ситуацию до абсурда", - заявил Пашинян