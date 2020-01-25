Суббота, 25 Января 2020 14:32

АрмИнфо. Манипуляции в отношении президентских выборов в Арцахе не пройдут. Об этом 25 января на пресс-конференции в Капане заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, лишившись всяческих надежд на возвращение, прежняя власть Армении теперь делает ставку на предстоящие в Карабахе президентские выборы, выдвигая на должность главы государства лицо, которое уже отвергнуто народом республики. Для руководителей Арцаха и Армении этот сценарий очевиден, понятен он и с точки зрения национальной безопасности. В качестве примера премьер указывает на заявления представителей прежних властей о якобы проводимой антинародной политики новых властей Армении в отношении Арцаха. Речь, в частности, идет о том, что в случае избрания президентом лица, которое не против проводимой политики властей Армении, то в этом случае возникнут угрозы для безопасности Карабаха. "Даже звучат заявления о якобы прекрасном наследии, которое оставил Серж Саргсян", - отметил Никол Пашинян.

В качестве примера он остановился на этом наследии, которое опубликовано, и о котором не было никаких опровержений со стороны прежней власти. В частности, возвращение Азербайджану семи районов - Агдама, Физули, Джабраила, Зангелана, Кубатлы, Кельбаджара и Лачина с условием обеспечения прямого наземного сообщения Арцаха с Арменией. Затем предусматривалось провести референдум по статусу Карабаха, итоги которого должны стать обязательными, и которые должны соответствовать международным нормам, имея в виду, что референдум может включать все варианты, связанные со статусом. Планировалось также полностью урегулировать все вопросы, связанные с экономической, политической, гуманитарной сферами, восстановить добрососедские отношения, обеспечить безопасность в регионе Южного Кавказа. Азербайджанские власти получали контроль за этими районами после того, как в них планировалось разместить миротворческие силы с выводом всех вооруженных сил. Миротворческие силы планировалось разместить вдоль всей границы административных районов Карабаха, за исключением Лачина и Кельбаджара. При этом, Кельбаджарский район должен был постоянно находиться в зоне мониторинга ОБСЕ. Планировалось также, что до полного урегулирования конфликта Нагорный Карабах будет пользоваться особым статусом.

"И это то самое наследство, которое находилось на столе, которое не опровергается, и по которому звучат обвинения в наш адрес, что мы утратили это наследство", - заметил Никол Пашинян. Он призвал всех кандидатов в президенты Арцаха официально и публично заявить, устраивает ли их этот текст или нет. "Пусть также выскажутся народы Арцаха и Армении, и если выяснится, что эти предложения их устраивают, я гарантирую, что в тот же день они окажутся на столе переговоров", - сказал глава армянского правительства.

Премьер также отметил, что при вступлении в должность главы правительства, ему было предложено, чтобы возобновить переговоры именно с этих предложений. Но на совестном заседании советов безопасности Арцаха и Армении в Степанакерте были высказаны совершенно иные точки зрения.

Ранее АрмИнфо сообщало, что президентские и парламентские выборы в Арцахе пройдут 31 марта 2020 года, этот день в республике объявлен нерабочим. О своем намерении принять участие в президентских выборах заявили председатель партии <Свободная Родина" Араик Арутюнян, нынешний министр иностранных дел Масис Маилян, бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян.