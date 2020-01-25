Суббота, 25 Января 2020 14:29

АрмИнфо. Наши встречи с представителями парламентской фракции “Мой шаг” всегда проходят открыто. Об этом на пресс-конференции отвечая на вопрос, возможно ли, что в ближайшее время ожидается роспуск парламента, и досрочные выборы в законодательный орган заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что его политическая команда состоит из свободных людей, и в некоторых случаях стороны выражают взаимное недовольство друг другом. “Бывают случаи, что правительство недовольно работой парламента, иногда они недовольны членами правительства. Это не проблема, так и должно быть”, - подчеркнул премьер.

Пашинян отметил, что он всегда был самокритичен и бывает, недоволен и своей работой, и, следовательно, почти исключается вероятность, что он будет полностью доволен работой других людей. “На своей последней встрече с блоком “Мой шаг” я отмечал, что самую ярку оценку работе парламента Армении дал президент Азербайджана. Он распустил парламент в своей стране, таким образом, приняв тот факт, что парламент их страны не соответствует современным требованиям. Президент Азербайджана поставил задачу, чтобы в новый парламент вошли молодые люди, чей образовательный ценз будет выше, которые в международных структурах будут более коммуникабельные. Как вам кажется, с чего он пошел на такие перемены? У него перед глазами был пример работы парламента Армении, и в частности, правящего блока. На этом фоне также поднялся международный имидж Армении. Вот это и есть реальная оценка”, подчеркнул премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешний состав парламента Армении, а также его работу нельзя сравнить с работой Национального Собрания предыдущих созывов. “Что касается возможности досрочных выборов в парламент, то, как вам известно, в Конституции зафиксированы основные положения, в каком случае они могут иметь место. Это же не может быть по чьей-то прихоти. Мы являемся демократической страной. Я думаю, что у нас будут очередные парламентские выборы. Но, я не стану ничего утверждать, если в этом возникнет необходимость, они пройдут, но это маловероятно”, - подчеркнул Пашинян.

Премьер заявил, что в стране не бывает суперпремьерской системы правления, когда народ страны сам принимает все решения. “Знаете, чем мой костюм отличается от костюма Сержа Саргсяна? Тем, что в карманах моего костюма никогда не бывает миллионов долларов. Сейчас не продаются должности, людей не запугивают. В моем кармане нет различных СМИ, они остаются “в карманах” прежней власти”, - заключил премьер.