Среда, 22 Января 2020 18:33

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян поддержал процесс по закрытию несоответствующих стандартам служб родовспоможения.

22 января, выступая с парламентской трибуны, премьер отметил, что в здравоохранительной сфере должны приниматься стратегические решения. Говоря о нашумевшей истории вокруг закрытия службы родовспоможения в общине Маралик, Пашинян обратил внимание на то, что практически на таком же расстоянии от прилегающих к ней сел находится медцентр Артика, который может предоставить медобслуживание более широкого спектра. Как было замечено, в случае, если в том или ином несоответствующем стандартам медучреждении будут зафиксированы трагические инциденты (связанные с отсутствием узких специалистов или же соответствующего оборудования), то вопросы, естественно, возникнут к Правительству, которое было проинформировано об имеющихся проблемах.

Пашинян подчеркнул, что в данном вопросе процессе не стоит усматривать желание сэкономить, поскольку в течение последних двух лет финансирование сферы здравоохранения в Армении увеличилось почти на 30%. Премьер также заметил, что, в случае с родильным отделением в МЦ <Наири> в Егварде, решение о закрытии было пересмотрено, поскольку оно соответствовало всем критериям, кроме показателей принятых в годовом разрезе родов (136 при установленном минимуме в 150).

Ранее глава Минздрава РА Арсен Торосян проинформировал, что в середине 2018 года было принято решение пересмотреть список медучреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению. В центре внимания Минздрава было состояние зданий и помещений данных медучреждений, техническое оснащение, комплектация кадрами, а также уровень их подготовки. Важную роль играло также количество родов, принятых в годовом разрезе (минимальный показатель - 150), а также фактор расстояния конкретного медучреждения от больницы, предоставляющей более широкий спектр медуслуг. Если расстояние составляет порядка 15-20 км, то принимается решение по закрытию данного медучреждения.

В итоге установленным стандартам не соответствуют службы родовспоможения, действующие при медучреждениях общин Маралик, Ачаджур, Артени, Арцваберд, Цахкаовит, Каджаран и Егвард. Впоследствии решение по службе родовспоможения в Егварде было пересмотрено, поскольку его показатели были наиболее близкими к стандартам Минздрава.