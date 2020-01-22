Среда, 22 Января 2020 17:39

АрмИнфо. На данный момент в Армении нет необходимости в карантинных мероприятиях в связи с коронавирусом нового типа. Об этом 22 января с парламентской трибуны заявил глава Минздрава РА Арсен Торосян.

Министр проинформировал, на обсуждения ситуации вокруг коронавируса 2019-nCoV ведутся на международном уровне, и в ближайшие часы ожидается официальное заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, армянская сторона также следит за развитием событий. Как было отмечено, на сегодняшний день в Армении нет необходимости в проведении особых карантинных мероприятий (закрытие границ или ограничение пассажиропотока). Как и раньше, в республике продолжается контроль за состоянием здоровья прибывающих пассажиров при помощи тепловизоров, регистрирующих температуру тела человека, и на данный момент вызывающих опасение случаев выявлено не было.

Министр подчеркнул, что мероприятия, направленные на профилактику проникновения коронавируса нового типа на территорию республики, а также оповещение населения о мерах предосторожности, будут реализованы в случае надобности

По сообщениям ВВС, на сегодняшний день подтверждено 440 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, который выявлен не только в Китае, но и проник на территорию США, Таиланда и Южной Кореи. По словам замглавы государственного комитета КНР по здравоохранению Ли Биня, вирус, передается главным образом респираторным путем. <Хотя пути передачи вируса еще предстоит точно установить, есть вероятность, что он может мутировать, а также есть риск дальнейшего распространения эпидемии>, - добавил Ли Бинь.

Согласно информационному агентству Интерфакс, власти Китая при появлении вируса незамедлительно проинформировали ВОЗ и соседние с Китаем страны, включая Россию, предоставив имеющуюся в их распоряжении информацию. В Таиланде, Японии и Южной Корее усилены меры контроля и информирование общественности.