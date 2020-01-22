Среда, 22 Января 2020 17:25

АрмИнфо. Владимир Познер представит московской публике свою книгу <Прощание с иллюзиями>, переведенную на армянский язык издательством <Оракул> Рубена Ишханяна.

Согласно информации, опубликованной на портале Познер-онлайн, переводчиком мемуаров известного публициста выступил Феликс Бахчинян.

"Идея издать автобиографическую книгу Владимира Владимировича на армянском языке родилась несколько лет назад, когда глава издательства <Оракул> оказался на встрече читателей и поклонников с Познером.

Встречу вела известный литературный критик Клариса Пульсон, с которой спустя три месяца Рубен познакомился на Международном литературном фестивале им. Максима Горького в Нижнем Новгороде.

Познакомившись с деятельностью Рубена Ишханяна и работой <Оракула>, Пульсон предложила связать молодого, но уже широко известного армянского издателя с российским журналистом", - говорится в анонсе мероприятия, которое пройдет по адресу Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1, Торговый Дом <Библио-Глобус> 3 февраля 2020 года в 19:00.

Отметим, что в прошлом году Владимир Познер по приглашению Ереванского Коньячного Завода АРАРАТ посетил Ереван, где в течение нескольких дней проводил встречи с общественно-политическими кругами и студентами, отвечал на интересующие их вопросы, также провел несколько мастер-классов.