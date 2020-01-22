Среда, 22 Января 2020 16:46

АрмИнфо. Завтра, 23 января, в Женеве в ходе 35-ой сессии Рабочей группой Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека будет рассматриваться 3-ий периодический доклад Армении о достижениях и существующих проблемах в области защиты прав человека в РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, доклад будет рассматриваться с 14.30 до 18.00 часов по женевскому времени.

Армянскую делегацию на слушаниях возглавляет замминистра иностранных дел РА Артак Апитонян. Следить за трансляцией можно будет по следующему каналу:( http://webtv.un.org/).