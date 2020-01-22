Среда, 22 Января 2020 16:42

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении готовятся материалы по факту смерти военнослужащего-контрактника Армии обороны в Арцаха.

"21 января в районе 13:15 часов по местному времени на одной из боевых позиций N-ой воинской части произошел несчастный случай. По предварительным данным военнослужащий-контрактник Артур Налбандян погиб в результате получения множественных травм не совместимых с жизнью вследствие падения в ущелье. По факту готовятся материалы", - сообщила пресс-секретарь СК Армении Наира Арутюнян на своей странице в Фейсбук.

Ранее, АрмИнфо со ссылкой на АО Арцаха сообщало, что в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха в северном направлении линии соприкосновения войск, в результате несчастного случая 21 января около 13:15 скончался военнослужащий- контрактник Артур Налбандян 1980 г.р.