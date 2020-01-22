Среда, 22 Января 2020 16:14

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян сегодня отправится в Израиль для участия во <Всемирном форуме памяти Холокоста 2020>, посвященном 75-летию освобождения Аушвитца. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

В Иерусалиме Саркисян проведет ряд двусторонних встреч с руководителями нескольких государств.

Президент Армении также встретится с израильским коллегой Реувеном Ривлином, главой Кнессета Юлием Эдельштейном, с другими должностными лицами, а также посетит армянскую патриархию Иерусалима. Запланировано посещением президентом и израильских научных учреждений.

Отметим, что 22 и 23 января в Иерусалиме пройдет пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста.

Главы 46 государств - президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, проходящем в этом году под лозунгом <Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом.

Мероприятие, организованное Всемирным форумом памяти Холокоста в сотрудничестве с Яд Вашем, пройдёт 23 января 2020 года на площади Варшавского гетто в Иерусалиме. Форум проходит в преддверии 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста, инициированного Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. На форуме выступят президент Израиля Реувен Ривлин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.