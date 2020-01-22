Среда, 22 Января 2020 14:07

АрмИнфо.Команда адвокатов бывшего председателя Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна опровергает появившуюся в информацию о задержании его сына - Гургена Хачатряна.

<Сын Гагика Хачатряна не задержан, и ему не было выдвинуто обвинение по статье об отмывании денежных средств. В очередной раз призываем воздержаться от намеренных или непреднамеренных шагов по нарушению доброй репутации личности, презумпции невиновности, распространению вымышленных материалов, которые могут нанести серьезный ущерб>, - говорится в заявлении стороны защиты.

Напомним, что сам Гагик Хачатрян находится под арестом уже более шести месяцев. Он обвиняется по делу о злоупотреблении служебным положением и в присвоении собственности в особо крупных размерах во время нахождения на государственной службе в 2008-14 гг.