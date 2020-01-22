Среда, 22 Января 2020 14:03

АрмИнфо. В ближайшее время в Национальное Собрание Армении будет представлен проект закона, направленный на ограничение наличного оборота пенсионных выплат. Об этом 22 января с трибуны парламента заявил заместитель министра труда и социальных вопросов РА Смбат Саинян.

По его словам, в безналичном обороте пенсионных средств в общем объеме порядка 400 млрд драмов заинтересованы сами банки, поскольку это повысит их конкурентные возможности. В настоящее время денежные пенсионные отчисления осуществляются посредством как комбанков, так и <Айпост> (Армпочты). Правительство страны с 2011 года заключало и заключает договоры с комбанками страны на предмет обслуживания пенсионеров. На тот период времени соотношение составляло 15% на 85% в пользу <Айпост>. Сегодня этот показатель равен 50% на 45% в пользу банков.

Ежегодно в виде комиссионных государство направляет <Айпост> 1,4 млрд драмов (1% с каждой суммы пенсий) и 30-35 млн драмов - комбанкам страны (30 драмов на каждого пенсионера). В целом, как заметил заместитель министра, правительство страны стремится обеспечить безналичную выплату пенсий, что позволит избежать и коррупционные риски, и повысить эффективность системы государственных пенсий.

Замминистра так же сообщил, что в ближайшее время на ратификацию в парламент будет представлено соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

Между тем отметим, что многие пенсионеры недовольны работой компании <Айпост>, которая, как правило, заставляет пенсионеров стоять в длинных очередях за пенсией и редко разносит ее по дамам. Практически ни одну услугу <Айпост> не предоставляет гражданам в безналичной форме, что свидетельствует о высоком наличном обороте в компании и, как следствие, о возможном наличии здесь коррупционных рисков.