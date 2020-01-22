Среда, 22 Января 2020 13:23

АрмИнфо. Деятельность рекламного медиарынка в Армении, безусловно, нуждается в упорядочивании. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Причина в обороте на нашем медиарынке довольно больших теневых средств, накопленных незаконными путями. Эти средства не проявляются ни в одном отчете и, тем не менее, полностью обеспечивают деятельность некоторых СМИ. В первую очередь подобное положение дел нарушает интересы их аудитории. Граждане, пользующиеся услугами СМИ, должны знать за счет чего производится тот или иной медиапродукт. В первую очередь, с целью понять, можно ли доверять тому или иному СМИ", - подчеркнул он.

Эксперт придает большое значение регулированию рекламного рынка с целью вывода "из тени" оборотных средств, а также выявления реальных владельцев армянских СМИ. Согласно Навасардяну, данное обстоятельство весьма важно с точки зрения влияния СМИ на общественное мнение. По его оценкам, то насколько удачными окажутся предварительные инициативы властей в данном направлении, покажет лишь время.

16 января Правительство Армении приняло решение выделить 26,6 млн. драмов Совету Общественной телерадиокомпании Армении на проведение международного аудита проведенного компанией Athmospere Armenia исследования и мониторинга эфира цифровой телеаудитории. Цель аудита

- проверка достоверности и соответствия международным критериям методики проведения данного мониторинга. Параллельно в Национальном собрании готовится к принятию проект поправок в "Законе о СМИ", предусматривающий смену правил игры в данном поле.

По оценкам Навасардяна, армянские СМИ ежегодно получают от рекламы десятки миллионов долларов. На его взгляд, необходимо добиться распределения этих сумм между всеми участниками рынка, а не между специально определенными СМИ. Эксперт видит решение вопроса посредством определенных практических шагов. При этом, он оценил возможное решение о предоставлении права продажи рекламных услуг Общественному телеканалу Армении как достаточно спорное.

На последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал армянские частные телеканалы как коррумпированные, а рекламу в сфере медиа как монополизированную. Выразив недовольство существующей на медиарынке страны монопольной ситуацией, премьер заявил, что последовательная политика Правительства заключается в необходимости получения конкретных ответов на вопросы в связи с различными монопольными явлениями.

В частности, премьер отметил наличие на рынке двух структур. Первая распределяет средства от телевизионной рекламы, вторая проводит рейтинги телекомпаний, на основании которых эти средства распределяются между телекомпаниями. По его оценкам, данный механизм полностью автоматизирован, а система распределения рекламы на телерынке монополизирована, что придает этим двум структурам четкие функции контроля над информационными потоками. Пашинян заявил о готовности Правительства продолжить работу в направлении искоренения контроля над СМИ "лицами, связанными семейными узами с представителями предыдущей власти".