Среда, 22 Января 2020 11:36

АрмИнфо.В парламенте Армении сложилась парадоксальная ситуация, связанная с определением состава членов комиссии по изучению договоров (с сентября 2018 года) о передаче Ереванской мэрии транспортных средств и другого имущества, оказании услуг различными субъектами, передаче общиной Еревана недвижимого или движимого имущества, в том числе, имущественных, а также неимущественных прав, разрешений на строительство связанных с ними.

Накануне в Национальном Собрании РА комиссия была создана силой закона, однако на заседании парламента 22 января правящая фракция "Мой шаг" не приняла участие в голосовании по составу членов комиссии. Спикер парламента Арарат Мирзоян, констатировав парадоксальность ситуации, призвал проработать механизмы по выходу из сложившейся ситуации. "Может, путем внесения поправок в закон "О регламенте НС" или в институциональном формате ", - подчеркнул глава законодательного органа. Он не согласился с заявлениями оппозиции о том, что правящее большинство не желает расследовать коррупционные риски в столичном муниципалитете, подчеркнув, что в Армении все ветви власти должны руководствоваться требованиями Конституции и законов страны. спикер отметил, что комиссия создана, и теперь необходимо найти возможности для решения вопроса о ее составе.

В свою очередь, глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц подчеркнула, что НС не имеет конституционного права вмешиваться в дела общины. Это прерогатива, заметила Макунц, принадлежит Совету старейшин Еревана.

Однако, как считает глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, в парламенте страны впервые происходит подобное, этого не было даже в парламенте предыдущего созыва. "Вы боитесь расследовать коррупционные риски в мэрии Еревана, и кто сказал, что НС не имеет права изучать возможные правонарушения в общинах страны", - сказал Маукян, обращаясь к парламентскому большинству.

Накануне было сообщено о создании комиссии силой закона, поскольку под данным решение подписалась одна четвертая депутатского корпуса.

С конца ноября 2018 года фракция <Просвещенная Армения " получала сигналы о том, что мэрия Еревана предоставляет льготы за пожертвования в виде движимого имущества в обмен на предоставление разрешений на строительство и узаконивание незаконных построек. Несмотря на то, что пожертвования вступили в активную фазу с весны 2019 года, тем не менее, до сих пор нет списка дарителей и объемов пожертвований. Тем самым, мэрия проигнорировала интересы общины, не обеспечив прозрачность и открытость в своей деятельности. В этой связи, предлагалось сформировать парламентскую комиссию, которая займется расследованием принципа подотчетности. Предусмотрено, что комиссия будет состоять из 11 человек, и будет проводить расследование в течение шести месяцев.

Напомним, что после продолжительной критики мэрия на днях обнародовала список организаций и лиц, пожертвовавших Еревану 21 мусороуборочную машину. Согласно представленному мэрией списку, к примеру, 14 мусоровозов подарило ООО "Н и С Констракшн", 3 мусоровоза

- ООО "Алекс энд холдинг". Этот список, согласно изданию "Хетк", связан с родственниками бывших и нынешних чиновников. К примеру, ООО "Алекс энд холдинг" связывают с именем бывшего депутата, бизнесмена Самвела Алексаняна.

Мэр Еревана Айк Марутян на днях в ходе прямого эфира в Facebook, касаясь заявлений оппозиции, назвал их дезинформацией. Он представил документы, утверждая, что разрешения на строительство были выданы намного раньше, они не связаны с пожертвованиями и дарители не получают никаких льгот.