﻿
 Среда, 22 Января 2020 11:34
Марианна Мкртчян

Армения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туров

Армения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туров

АрмИнфо.Туристический портал ТурСтат представил ТОП самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов.

Согласно рейтингу туристического агентства, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Алматы, Алматинская область и Бурабай и Актау в Казахстане, Минск, Минская область и Витебск в Беларуси, Баку, Шеки и Габала в Азербайджане, Бухара и Самарканд в Узбекистане входят в список самых популярных направлений для авторских туров по странам СНГ.

По данным ТурСтат, авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Особенно популярными являются авторские туры и экскурсии от трэвел- блогерров.

Авторские туры - это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

Самый большой спрос на авторские гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также-фото-туры. На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1,5 тысяч долларов на двоих.  Рейтинг составлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха (http://turstat.com/topguidedtourcis2020).

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Банк ВТБ (Армения) предлагает оформить кредиты под залог золота на выгодных условияхБанк ВТБ (Армения) предлагает оформить кредиты под залог золота на выгодных условиях
Пашинян поддержал процесс по закрытию несоответствующих стандартам служб родовспоможенияПашинян поддержал процесс по закрытию несоответствующих стандартам служб родовспоможения
Рустам Бадасян: Состояние здоровья бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна было несовместимо с арестом последнегоРустам Бадасян: Состояние здоровья бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна было несовместимо с арестом последнего
Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го января Электросети Армении предупреждают об отключениях 23-го января
Больше половины ереванцев работают не по специальностиБольше половины ереванцев работают не по специальности
«Бархатные» мертвецы«Бархатные» мертвецы
Арсен Торосян: На данный момент в Армении нет необходимости в карантинных мероприятиях в связи с коронавирусом нового типаАрсен Торосян: На данный момент в Армении нет необходимости в карантинных мероприятиях в связи с коронавирусом нового типа
МИД: Отсутствие отношений с Турцией является вызовом для АрменииМИД: Отсутствие отношений с Турцией является вызовом для Армении
В Ереване прошли армяно-итальянские межмидовские политические консультацииВ Ереване прошли армяно-итальянские межмидовские политические консультации
Хикмет Гаджиев: Минувший год стал потерянным годом в урегулировании карабахского конфликтаХикмет Гаджиев: Минувший год стал потерянным годом в урегулировании карабахского конфликта
Владимир Познер представит московской публике свою книгу <Прощание с иллюзиями>?  переведенную на армянский языкВладимир Познер представит московской публике свою книгу <Прощание с иллюзиями>?  переведенную на армянский язык
Алексей Сандыков: Смена правительства в России никоим образом не повлияет на высокий уровень армяно-российских отношенийАлексей Сандыков: Смена правительства в России никоим образом не повлияет на высокий уровень армяно-российских отношений
Парламентская фракция Парламентская фракция "Мой шаг" саботирует голосование по составу членов следственной комиссии по ситуации в мэрии Еревана
В ООН заслушают третий периодический доклад о правах человека в АрменииВ ООН заслушают третий периодический доклад о правах человека в Армении
В СК Армении сообщили обстоятельства смерти военнослужащего-контрактника в АрцахеВ СК Армении сообщили обстоятельства смерти военнослужащего-контрактника в Арцахе
СК: На пистолете Георгия Кутояна глушитель обнаружен не былСК: На пистолете Георгия Кутояна глушитель обнаружен не был
Армения на уровне президента примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста 2020Армения на уровне президента примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста 2020
Саркисян и Барзани обсудили возможность обучения в ВУЗах Армении студентов из Иракского КурдистанаСаркисян и Барзани обсудили возможность обучения в ВУЗах Армении студентов из Иракского Курдистана
В Ереване прогнозируется снегВ Ереване прогнозируется снег
При поддержке Beeline Армения проект Startup Club стартовал в ГавареПри поддержке Beeline Армения проект Startup Club стартовал в Гаваре
Адвокаты Гагика Хачатряна опровергают информацию о задержании его сынаАдвокаты Гагика Хачатряна опровергают информацию о задержании его сына
Чиновник: В Армении планируется ограничить наличный оборот пенсионных выплатЧиновник: В Армении планируется ограничить наличный оборот пенсионных выплат
Эксперт: Граждане, пользующиеся услугами СМИ, должны знать за счет чего производится тот или иной медиапродуктЭксперт: Граждане, пользующиеся услугами СМИ, должны знать за счет чего производится тот или иной медиапродукт
Прогноз: Напряженность в регионе может повлиять на ситуацию в АрцахеПрогноз: Напряженность в регионе может повлиять на ситуацию в Арцахе
Формирование нового правительства в Ливане, в состав которого вошла и армянка, не остановило протесты в странеФормирование нового правительства в Ливане, в состав которого вошла и армянка, не остановило протесты в стране
<Мой шаг> раскритиковал создание в НС следственной комиссии по изучению аспектов деятельности муниципалитета<Мой шаг> раскритиковал создание в НС следственной комиссии по изучению аспектов деятельности муниципалитета
Премьер РА: Инвестировав 271 млн драмов в проведение новогодних мероприятий, удалось обеспечить  рост денежного обращения на 9,307 млрд драмовПремьер РА: Инвестировав 271 млн драмов в проведение новогодних мероприятий, удалось обеспечить  рост денежного обращения на 9,307 млрд драмов
В парламенте Армении сложилась парадоксальная ситуация, связанная с составом комиссии по расследованию коррупционных рисков в мэрии ЕреванаВ парламенте Армении сложилась парадоксальная ситуация, связанная с составом комиссии по расследованию коррупционных рисков в мэрии Еревана
Армения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туровАрмения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туров
Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайнуКоммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну
Все бывшие военнослужащие, получившие инвалидность в ходе службы, будут получать военную пенсиюВсе бывшие военнослужащие, получившие инвалидность в ходе службы, будут получать военную пенсию
В Армении появится электронная платформа государственной регистрации прав на имуществоВ Армении появится электронная платформа государственной регистрации прав на имущество
В Армении будут ужесточены меры ответственности за участие в преступном сообществеВ Армении будут ужесточены меры ответственности за участие в преступном сообществе
В Арцахе погиб военнослужащий-контрактникВ Арцахе погиб военнослужащий-контрактник
"Союз армян Украины" призывает Wizz Air запустить авиарейсы Запорожье - Ереван
МИД: Пока нет четко намеченных сроков встречи премьер-министра Армении и президента АзербайджанаМИД: Пока нет четко намеченных сроков встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана
Замминистра: Обострение ситуации между Ираном и США может привести к серьезным последствиям и для АрменииЗамминистра: Обострение ситуации между Ираном и США может привести к серьезным последствиям и для Армении
Депутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечноДепутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечно
Председатель группы дружбы Мексика - Армения посетил мемориал в ЦицернакабердеПредседатель группы дружбы Мексика - Армения посетил мемориал в Цицернакаберде
Ширак Торосян: Погромы армян в Баку были очередным проявлением геноцидальной политики Турции и Азербайджана  в отношении армянского народа.Ширак Торосян: Погромы армян в Баку были очередным проявлением геноцидальной политики Турции и Азербайджана  в отношении армянского народа.
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 22 января
В Ереване рассматривают визит главы МИД Нидерландов как хорошую возможность для стимулирования двусторонних отношенийВ Ереване рассматривают визит главы МИД Нидерландов как хорошую возможность для стимулирования двусторонних отношений
Команда адвокатов Сержа Саргсяна выступила с заявлениемКоманда адвокатов Сержа Саргсяна выступила с заявлением
Глава фракции Глава фракции "Мой шаг" уверена, что вопрос, связанный со скотобойнями удастся решить, учитывая интересы всех сторон
Лилит Макунц: Залогом всех необходимых реформ, в том числе и в вопросе суперпремьерской системы правления, является политическая воляЛилит Макунц: Залогом всех необходимых реформ, в том числе и в вопросе суперпремьерской системы правления, является политическая воля
Владелец телеканала TV5 останется под арестомВладелец телеканала TV5 останется под арестом
В парламенте Армении кипят страсти, яблоком раздора стал нашумевший законопроект о запрете криминальных субкультурВ парламенте Армении кипят страсти, яблоком раздора стал нашумевший законопроект о запрете криминальных субкультур
Суд отклонил ходатайство стороны защиты о лечении Манвела Григоряна во ФранцииСуд отклонил ходатайство стороны защиты о лечении Манвела Григоряна во Франции
Судебные слушания по делу Роберта Кочаряна вновь отложеныСудебные слушания по делу Роберта Кочаряна вновь отложены
В парламенте Армении будет создана следственная комиссия по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии  транспортных средствВ парламенте Армении будет создана следственная комиссия по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии  транспортных средств
Прокуратура: В результате отчуждения государственного имущества, государству нанесен ущерб в размере 500 млн. драмовПрокуратура: В результате отчуждения государственного имущества, государству нанесен ущерб в размере 500 млн. драмов
Омбудсмен Армении указал на имеющиеся в судебной системе законодательные пробелыОмбудсмен Армении указал на имеющиеся в судебной системе законодательные пробелы
VR и QR коды Международной конференции к юбилею туркменского нейтралитета появились в интернет пространствеVR и QR коды Международной конференции к юбилею туркменского нейтралитета появились в интернет пространстве
Замминистра: Новые механизмы преодоления бедности направлены на обеспечение финансовой стабильности малоимущих семейЗамминистра: Новые механизмы преодоления бедности направлены на обеспечение финансовой стабильности малоимущих семей
Глава ОС: Убийства высокопоставленных чинов имеют далеко идущие целиГлава ОС: Убийства высокопоставленных чинов имеют далеко идущие цели
Аналитик: В Анкаре явно не просчитали до конца, на что попытались замахнутьсяАналитик: В Анкаре явно не просчитали до конца, на что попытались замахнуться
Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для всех видов транспортных средствУчасток дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для всех видов транспортных средств
В Армении будет ужесточено наказание за доведение военнослужащего до самоубийстваВ Армении будет ужесточено наказание за доведение военнослужащего до самоубийства
В Армении решения судов в отказе о временном аресте могут быть обжалованыВ Армении решения судов в отказе о временном аресте могут быть обжалованы
Полиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров гражданПолиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров граждан



Эксперты
«Бархатные» мертвецы«Бархатные» мертвецы
Азербайджанский политолог: Решение Трампа о ликвидации Сулеймани - часть внутриполитической борьбы в СШААзербайджанский политолог: Решение Трампа о ликвидации Сулеймани - часть внутриполитической борьбы в США
Сергей Маркедонов: В 2019-м Пашинян продемонстрировал умение держать ударСергей Маркедонов: В 2019-м Пашинян продемонстрировал умение держать удар
Сатановский: Сулеймани стал жертвой предвыборных амбиций ТрампаСатановский: Сулеймани стал жертвой предвыборных амбиций Трампа
Максим Сучков​​​​​​​: США и Иран в очередной раз развеяли прогнозы скептиков о Третьей мировой    Максим Сучков​​​​​​​: США и Иран в очередной раз развеяли прогнозы скептиков о Третьей мировой    
Замок: Искусство – это моя добродетельЗамок: Искусство – это моя добродетель
России необходимо ограничить поставки вооружений АзербайджануРоссии необходимо ограничить поставки вооружений Азербайджану
Лавров в Баку обсуждает детали своего плана по КарабахуЛавров в Баку обсуждает детали своего плана по Карабаху
Пытаясь представить взаимные визиты журналистов как “диалог общин”, Баку выдает желаемое за действительноеПытаясь представить взаимные визиты журналистов как “диалог общин”, Баку выдает желаемое за действительное
Арам Аветис: Некрофилия модна среди читателейАрам Аветис: Некрофилия модна среди читателей
Армяно-индийские связи имеют большой потенциал для развития фармацевтической промышленностиАрмяно-индийские связи имеют большой потенциал для развития фармацевтической промышленности
«Самое важное, чтобы встреча зрителя и кино состоялась»: Кинокритик о «РеАнимания»«Самое важное, чтобы встреча зрителя и кино состоялась»: Кинокритик о «РеАнимания»
Вторжение в Сирию - паническая реакция Эрдогана на проблемы с США, ЕС и НАТОВторжение в Сирию - паническая реакция Эрдогана на проблемы с США, ЕС и НАТО
Прорыв в армянское будущее XXI века требует избрания на пост президента Арцаха Масиса Маиляна - политика и государственного деятеляПрорыв в армянское будущее XXI века требует избрания на пост президента Арцаха Масиса Маиляна - политика и государственного деятеля
Bердикты из «недалекого прошлого»Bердикты из «недалекого прошлого»
Турецкая экспансия в Грузии: исламизация не за горамиТурецкая экспансия в Грузии: исламизация не за горами
Федор Лукьянов: Хрупкость ситуации вокруг Карабаха отнюдь не содержит больших шансов на войнуФедор Лукьянов: Хрупкость ситуации вокруг Карабаха отнюдь не содержит больших шансов на войну
Создав противовес 102-й базе, Турция предъявит заявку на вытеснение России с Южного КавказаСоздав противовес 102-й базе, Турция предъявит заявку на вытеснение России с Южного Кавказа
Рачья Арзуманян: Прежняя власть в Арцахе сегодня решает проблему собственного воспроизводстваРачья Арзуманян: Прежняя власть в Арцахе сегодня решает проблему собственного воспроизводства
Арман Арутюнян: Документальное кино требует более выраженного почерка режиссераАрман Арутюнян: Документальное кино требует более выраженного почерка режиссера
Эдмон Марукян: Мы делаем все, чтобы в Армении было больше Америки Эдмон Марукян: Мы делаем все, чтобы в Армении было больше Америки
Асмик Ованнисян: «Золотой абрикос» - это приключение!»Асмик Ованнисян: «Золотой абрикос» - это приключение!»
Взгляд из Баку: Небольшие объемы американской помощи Армении обусловлены ее членством в ОДКБВзгляд из Баку: Небольшие объемы американской помощи Армении обусловлены ее членством в ОДКБ
Академик: Мягкость Европы в отношении Турции обусловлена проблемой беженцевАкадемик: Мягкость Европы в отношении Турции обусловлена проблемой беженцев
Эксперт: Вашингтон наращивает военную компоненту давления на ИранЭксперт: Вашингтон наращивает военную компоненту давления на Иран
Экс-депутат: Армения должна правильно маневрировать между евразийскими реалиямиЭкс-депутат: Армения должна правильно маневрировать между евразийскими реалиями
Экс-глава МИД НКР: Будущий президент Арцаха не должен ассоциироваться с деньгами и оружиемЭкс-глава МИД НКР: Будущий президент Арцаха не должен ассоциироваться с деньгами и оружием
Экс-глава МИД Арцаха: Оснований для положительных ожиданий от переговоров пока нетЭкс-глава МИД Арцаха: Оснований для положительных ожиданий от переговоров пока нет
Алексей Малашенко: «Для нас неважно, кто у власти в Армении, договоримся, все свои»Алексей Малашенко: «Для нас неважно, кто у власти в Армении, договоримся, все свои»
Армения, которую мы потерялиАрмения, которую мы потеряли
Комментируемые
Депутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечноДепутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечно
Депутат: В Армении СМИ превращаются в оружие политической борьбы в информационной войнеДепутат: В Армении СМИ превращаются в оружие политической борьбы в информационной войне
Рухани призвал народы региона изгнать агрессоров из регионаРухани призвал народы региона изгнать агрессоров из региона
Трамп: «Пока я президент США, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие»Трамп: «Пока я президент США, Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие»
Как обостряется ситуация на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани?Как обостряется ситуация на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани?
Рустам Бадасян: Около 10% амнистированных, совершив рецидив, вновь оказались за решеткойРустам Бадасян: Около 10% амнистированных, совершив рецидив, вновь оказались за решеткой
Представитель МКГ: Для поиска компромисса по новым поселениям нужно отойти от легалистического подхода и перенести вопрос в политическую плоскостьПредставитель МКГ: Для поиска компромисса по новым поселениям нужно отойти от легалистического подхода и перенести вопрос в политическую плоскость
Роберт Кочарян поблагодарил деятелей культуры, выступивших в его поддержкуРоберт Кочарян поблагодарил деятелей культуры, выступивших в его поддержку
Замок: Искусство – это моя добродетельЗамок: Искусство – это моя добродетель
Задержан сторонник Роберта Кочаряна, предлагавший свидетелю по уголовному делу отказаться от показанийЗадержан сторонник Роберта Кочаряна, предлагавший свидетелю по уголовному делу отказаться от показаний
Прогноз: Администрация США может пойти на признание Геноцида армянПрогноз: Администрация США может пойти на признание Геноцида армян
Международная образовательная акция Международная образовательная акция "Тест по истории Отечества" пройдет в Ереване
Роберт Кочарян: Стадия тактического ожидания прошла, армянское общество вступает в фазу активных действийРоберт Кочарян: Стадия тактического ожидания прошла, армянское общество вступает в фазу активных действий
В Минобороны Армении настроены радикально: Уклонист должен сидеть в тюрьмеВ Минобороны Армении настроены радикально: Уклонист должен сидеть в тюрьме
Взгляд из Иерусалима: Армения занята внутренними проблемами и очень мало смотрит на остальной мирВзгляд из Иерусалима: Армения занята внутренними проблемами и очень мало смотрит на остальной мир
Осквернение памятника Грибоедову в Ереване: Достойный ответ за Нжде или звонкая оплеуха армянскому народу?Осквернение памятника Грибоедову в Ереване: Достойный ответ за Нжде или звонкая оплеуха армянскому народу?
Лавров в Баку обсуждает детали своего плана по КарабахуЛавров в Баку обсуждает детали своего плана по Карабаху
В Армавире демонтировали памятную доску НждеВ Армавире демонтировали памятную доску Нжде
Пытаясь представить взаимные визиты журналистов как “диалог общин”, Баку выдает желаемое за действительноеПытаясь представить взаимные визиты журналистов как “диалог общин”, Баку выдает желаемое за действительное
Оппозиционер: Желая удачи правительству Пашиняна, мы не собираемся отказываться от критики его работыОппозиционер: Желая удачи правительству Пашиняна, мы не собираемся отказываться от критики его работы
Аветис Хачатрян: Я пишу свои картины под украинскую народную музыкуАветис Хачатрян: Я пишу свои картины под украинскую народную музыку
Арман Барсегян: 80% услуг Америабанка осуществляется по цифровым каналамАрман Барсегян: 80% услуг Америабанка осуществляется по цифровым каналам
Депутат: Команда адвокатов Роберта Кочаряна делает все возможное, чтобы избежать начала судебного процессаДепутат: Команда адвокатов Роберта Кочаряна делает все возможное, чтобы избежать начала судебного процесса
Президент Армении принял главу <Партнерского фонда Грузии>Президент Армении принял главу <Партнерского фонда Грузии>
Формулировки по Карабаху нашли отражение в итоговой декларации II Бакинского саммита мировых религиозных лидеровФормулировки по Карабаху нашли отражение в итоговой декларации II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров
Американский сенатор блокировал в верхней палате Конгресса США голосование по проекту резолюции о Геноциде армянАмериканский сенатор блокировал в верхней палате Конгресса США голосование по проекту резолюции о Геноциде армян
Официальный Баку отреагировал на слова Сергея Лаврова в ЕреванеОфициальный Баку отреагировал на слова Сергея Лаврова в Ереване
Серж Саргсян: Реальная демократия стала ответом на популизм, который стал серьезным вызовом для многих стран мираСерж Саргсян: Реальная демократия стала ответом на популизм, который стал серьезным вызовом для многих стран мира
Пашинян о причинах увольнения Айрапетова: Получается, что я настолько бездарный заговорщик?Пашинян о причинах увольнения Айрапетова: Получается, что я настолько бездарный заговорщик?
Посольство России в Армении отреагировало на доклад Посольство России в Армении отреагировало на доклад "Присутствие российской базы в Армении, и ее воздействие на ситуацию с правами человека в стране"
Поиск по дням

2013 , 2014