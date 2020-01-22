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АрмИнфо.Туристический портал ТурСтат представил ТОП самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов.
Согласно рейтингу туристического агентства, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Алматы, Алматинская область и Бурабай и Актау в Казахстане, Минск, Минская область и Витебск в Беларуси, Баку, Шеки и Габала в Азербайджане, Бухара и Самарканд в Узбекистане входят в список самых популярных направлений для авторских туров по странам СНГ.
По данным ТурСтат, авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Особенно популярными являются авторские туры и экскурсии от трэвел- блогерров.
Авторские туры - это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.
Самый большой спрос на авторские гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также-фото-туры. На недельный авторский тур туристы готовы потратить от 1 до 1,5 тысяч долларов на двоих. Рейтинг составлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха (http://turstat.com/topguidedtourcis2020).
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|СК: На пистолете Георгия Кутояна глушитель обнаружен не был
|Армения на уровне президента примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста 2020
|Саркисян и Барзани обсудили возможность обучения в ВУЗах Армении студентов из Иракского Курдистана
|В Ереване прогнозируется снег
|При поддержке Beeline Армения проект Startup Club стартовал в Гаваре
|Адвокаты Гагика Хачатряна опровергают информацию о задержании его сына
|Чиновник: В Армении планируется ограничить наличный оборот пенсионных выплат
|Эксперт: Граждане, пользующиеся услугами СМИ, должны знать за счет чего производится тот или иной медиапродукт
|Прогноз: Напряженность в регионе может повлиять на ситуацию в Арцахе
|Формирование нового правительства в Ливане, в состав которого вошла и армянка, не остановило протесты в стране
|<Мой шаг> раскритиковал создание в НС следственной комиссии по изучению аспектов деятельности муниципалитета
|Премьер РА: Инвестировав 271 млн драмов в проведение новогодних мероприятий, удалось обеспечить рост денежного обращения на 9,307 млрд драмов
|В парламенте Армении сложилась парадоксальная ситуация, связанная с составом комиссии по расследованию коррупционных рисков в мэрии Еревана
|Армения входит в топ-5 популярных в СНГ для авторских туров
|Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну
|Все бывшие военнослужащие, получившие инвалидность в ходе службы, будут получать военную пенсию
|В Армении появится электронная платформа государственной регистрации прав на имущество
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за участие в преступном сообществе
|В Арцахе погиб военнослужащий-контрактник
|"Союз армян Украины" призывает Wizz Air запустить авиарейсы Запорожье - Ереван
|МИД: Пока нет четко намеченных сроков встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана
|Замминистра: Обострение ситуации между Ираном и США может привести к серьезным последствиям и для Армении
|Депутат: Если мы продолжим дело Гранта Динка, то память о нем будет жить вечно
|Председатель группы дружбы Мексика - Армения посетил мемориал в Цицернакаберде
|Ширак Торосян: Погромы армян в Баку были очередным проявлением геноцидальной политики Турции и Азербайджана в отношении армянского народа.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 22 января
|В Ереване рассматривают визит главы МИД Нидерландов как хорошую возможность для стимулирования двусторонних отношений
|Команда адвокатов Сержа Саргсяна выступила с заявлением
|Глава фракции "Мой шаг" уверена, что вопрос, связанный со скотобойнями удастся решить, учитывая интересы всех сторон
|Лилит Макунц: Залогом всех необходимых реформ, в том числе и в вопросе суперпремьерской системы правления, является политическая воля
|Владелец телеканала TV5 останется под арестом
|В парламенте Армении кипят страсти, яблоком раздора стал нашумевший законопроект о запрете криминальных субкультур
|Суд отклонил ходатайство стороны защиты о лечении Манвела Григоряна во Франции
|Судебные слушания по делу Роберта Кочаряна вновь отложены
|В парламенте Армении будет создана следственная комиссия по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии транспортных средств
|Прокуратура: В результате отчуждения государственного имущества, государству нанесен ущерб в размере 500 млн. драмов
|Омбудсмен Армении указал на имеющиеся в судебной системе законодательные пробелы
|VR и QR коды Международной конференции к юбилею туркменского нейтралитета появились в интернет пространстве
|Замминистра: Новые механизмы преодоления бедности направлены на обеспечение финансовой стабильности малоимущих семей
|Глава ОС: Убийства высокопоставленных чинов имеют далеко идущие цели
|Аналитик: В Анкаре явно не просчитали до конца, на что попытались замахнуться
|Участок дороги Сотк-Карвачар труднопроходим для всех видов транспортных средств
|В Армении будет ужесточено наказание за доведение военнослужащего до самоубийства
|В Армении решения судов в отказе о временном аресте могут быть обжалованы
|Полиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров граждан
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