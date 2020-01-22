Среда, 22 Января 2020 11:31

АрмИнфо.Коммерческие банки Армении при проведении следственных мероприятий на предмет коррупционных преступлений должны будут раскрывать банковскую тайну. Парламент страны на заседании 22 января во втором и окончательном чтении внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон "О банковской тайне".

Как отметил в своем выступлении министр юстиции РА Рустам Бадасян, Армения является одной из немногих стран мира, в которой банки имеют право раскрывать информацию о банковских вкладах лица, имеющего лишь статус подозреваемого, что вызывало нарекания со стороны международных структур. Теперь предусмотрено расширить перечень лиц, чьи банковские вклады подлежат раскрытию. В частности, планируется, обеспечить доступность банковских данных при проведении следственных мероприятий в отношении лиц, подозреваемых в коррупции. Причем, данные должны быть доступными не только в отношении подозреваемого лица, но и членов его семьи и взаимосвязанных лиц. Но обеспечение этой доступности может быть достигнуто исключительно при наличии весомых аргументов. Конечное решение о раскрытии банковской тайны конкретного лица принимает суд на основании ходатайства следователя и прокурора, в ведении которого находится дело. При этом, должно быть и согласие генерального прокурора или его заместителя. По мнению министра, пакет не только обеспечивает независимость банковской системы, но и повышает ее на качественно новый уровень. Предложение исполнительного органа исходит и из международных обязательств Армении, в том числе методологии для 3-го и 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и предложений MONEYVAL.

Напомним, что ЕС и Совет Европы объединили свои усилия для борьбы с коррупцией в Армении. 24 сентября т.г. посол ЕС в Армении Андреа Викторин запустила проект "Укрепление институционального потенциала для борьбы с коррупцией в Армении и ее предотвращения", который является одним из шести проектов, реализуемых на втором этапе программы "Партнерство ЕС/СЕ для надлежащего управления ". Посол Викторин подтвердила, что для ЕС борьба с коррупцией всегда была в центре ее повестки дня в Армении, и ЕС готов и впредь поддерживать твердую позицию Армении в отношении коррупции.