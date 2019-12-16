Понедельник, 16 Декабря 2019 15:45

АрмИнфо.Конверс Банк намерен в ближайшее время полностью отказаться от использования пластика, став первым финансовым учреждением в Армении, выступившим с такой инициативой. Процессы в этом направлении недавно были запущены в головном офисе Банка и в отделе обслуживания клиентов, где вместо пластиковых стаканчиков теперь используются бумажные стаканчики, а также проводится сортировка отходов. Отходы утилизируются после использования.

«Проекты по защите окружающей среды всегда находятся в центре внимания Конверс Банка и являются одним из важнейших компонентов Программы корпоративной социальной ответственности Банка. В рамках реализации этого проекта использование пластиковых стаканчиков будет постепенно прекращено в филиалах Банка, а партнерская компания ISSD будет заниматься сортировкой, переработкой и повторным использованием отходов.»- сообщили в Конверс Банке.

Банк также подчеркивает необходимость защиты окружающей среды в своих партнерских сообществах. В настоящее время обсуждается вопрос оказания содействия в создании возможностей для сортировки и переработки отходов в этих общинах.