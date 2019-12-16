Понедельник, 16 Декабря 2019 15:39

АрмИнфо.По факту злоупотреблений, связанных с именем экс-главы Футбольной федерации Армении Рубена Айрапетяна, уголовное дело заведено по нескольким статям УК РА.

Уголовное дело возбуждено по признакам части 2 статьи 315 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия), части 3 статьи 179 (присвоение в особо крупных размерах), части 2 статьи 325 (подделка документов группой лиц) и части 2 статьи 214 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций, повлекшее тяжкие последствия) УК РА.

В пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что СК принял уголовное дело к производству.

Напомним, что на прошлой недели сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме и других объектах, принадлежащих Рубену Айрапетяну. Согласно публикациям в СМИ, в 2012-2018 гг. Айрапетян выступал организатором ремонтно-строительных работ в стадионах и спортивных школах республики. При этом были составлены подложные акты касательно проведенных работ, что позволило осуществить присвоение денежных средств в особо крупных размерах. Напомним, что Айраптян несколько лет возглавлял Федерацию футбола Армении, и после <бархатной революции> ушел в отставку. 22 сентября 2018 года главой ФФА был избран тогдашний директор СНБ Артур Ванецян. 21 ноября текущего года, после разгромного поражения армянской сборной на матче с Италией в ходе отборочного тура Евро-2020 со счетом 1:9, Ванецян ушел в отставку.