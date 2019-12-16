Понедельник, 16 Декабря 2019 15:38

АрмИнфо.Глава ОО <Правовое образование и контроль> Арпине Ованнисян выступила с призывом в адрес президента РА Армена Саркисяна в связи с поправками в закон <О Конституционном суде>.

На своей странице в Facebook Ованнисян обратилась к президенту, отметив, что <ему на подпись отправили закон, который вызвал настоящий бурю обсуждений среди юристов>. <Конечно, автор проекта может утверждать, что он соответствует Конституции, и я верю в его искреннее убеждение касательно этого, однако одно лишь убеждение не делает закон конституционным. На странице нашей общественной организации представлены положения законопроекта, которые являются проблематичными, причем не только с моей точки зрения, но и по мнению других юристов>, - отмечает Ованнисян.

В связи с этим она отметила, что для президента Саркисяна <настал ответственный момент>, поскольку перед ним стоит выбор либо подписать закон, либо обратиться в Конституционный суд для инициирования соответствующих обсуждений. Напомним, что парламент страны внес поправки в законе <О Конституционном суде> и в законе <Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц>, которыми предлагается внедрить новую модель досрочного выхода судей КС на пенсию на добровольной основе. Правительство страны предлагает внести в действующее законодательство положение, согласно которому если судьи КС выйдут на пенсию до 31 декабря 2020 года, то размер их пенсии в течение двух месяцев станет соразмерен текущей зарплате с учетом надбавок, которая в общей сложности составит более 1 млн драмов в месяц на каждого судью.

Ранее Минюст отмечал, что в результате применения новых ставок ежемесячная пенсия председателя КС составит 1 375 712 драмов, а пенсия члена КС - 1 031 784 драма. Общая сумма пенсий 6 судей и председателя КС составит 90 796 992 драма в месяц. Министерство уточнило, что если судья КС получает в настоящее время 793 680 драмов, а председатель - 1 058 240 драмов, то надбавка к этой сумме составит 30% от заработной платы. Как ранее сообщало АрмИнфо, 14 сентября Конституционный суд Армении отклонил рассмотрение вопроса о лишении полномочий своего главы Грайра Товмасяна. На заседании КС по делу Грайра Товмасяна помимо самого Товмасяна отсутствовал и избранный недавно судья Ваге Григорян. Единственным судьей, проголосовавшим <за> лишение полномочий Товмасяна стал Феликс Тохян.

Даже второй избранный судья - Арман Диланян проголосовал против рассмотрения вопроса о лишении полномочий председателя суда. 4 октября Национальное собрание Армении 98 голосами <за> 1 голосом <против> приняло подготовленное парламентской фракцией блока <Мой шаг> обращение в Конституционный суд о прекращении полномочий Грайра Товмасяна. Инициативу правящей партии изначально поддержали коллеги из фракции <Просвещенная Армения>. В заявлении парламента в КС были представлены четыре основания для прекращения полномочий Товмасяна. Первое, он не имел права участвовать в рассмотрении КС <дела Кочаряна>, поскольку был связан не только с ним, но и с республиканцами, в частности, с экс-президентом Сержем Саргсяном. Второе, Товмасян - крестный адвоката Кочаряна Арама Орбеляна. Третье, прежние высказывания Товмасяна по <делу 1 марта> дают основания считать его позицию пристрастной. Четвертое обоснование - Товмасян пренебрег всеми этими обстоятельствами и не сообщил о невозможности своего участия в рассмотрении <дела Кочаряна>.