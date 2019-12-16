Понедельник, 16 Декабря 2019 15:33

АрмИнфо. Ереванская мэрия инициирует беспрецедентный процесс по сортировке мусора. Об этом заявил столичный градоначальник Айк Марутян 16 декабря на внеочередном заседании Совета старейшин.

По его словам, будут созданы центры по сбору опасных отходов, о которых ранее никто не говорил, "начиная с советских времен". "Сегодня опасные отходы вместе с обычным мусором собираются на Нубарашенской мусорной свалке, что непозволительно делать в 21-м веке. Мы не пойдем на популистские шаги, мы начнем шаги, результаты которых станут видимыми через 10-15 лет", - указал Марутян. Таким образом мы решаем многие задачи экологического характера", - заявил он.

Столичная администрация не уточнила сколько денег будет выделено на организацию сортировки опасных отходов от обычного мусора. Но, как пояснил первый вице-мэр Еревана Грачья Саркисян, работы будут проведены в рамках создаваемого нового единого ОНКО "Озеленение и охрана окружающей среды", на содержание которого в 2020 году будет выделено 3,4 млрд драмов, 2,2 млрд драмов из коих - на зарплату сотрудников.