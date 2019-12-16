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АрмИнфо. Ереванская мэрия инициирует беспрецедентный процесс по сортировке мусора. Об этом заявил столичный градоначальник Айк Марутян 16 декабря на внеочередном заседании Совета старейшин.
По его словам, будут созданы центры по сбору опасных отходов, о которых ранее никто не говорил, "начиная с советских времен". "Сегодня опасные отходы вместе с обычным мусором собираются на Нубарашенской мусорной свалке, что непозволительно делать в 21-м веке. Мы не пойдем на популистские шаги, мы начнем шаги, результаты которых станут видимыми через 10-15 лет", - указал Марутян. Таким образом мы решаем многие задачи экологического характера", - заявил он.
Столичная администрация не уточнила сколько денег будет выделено на организацию сортировки опасных отходов от обычного мусора. Но, как пояснил первый вице-мэр Еревана Грачья Саркисян, работы будут проведены в рамках создаваемого нового единого ОНКО "Озеленение и охрана окружающей среды", на содержание которого в 2020 году будет выделено 3,4 млрд драмов, 2,2 млрд драмов из коих - на зарплату сотрудников.
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|Новоизбранный патриарх Константинопольский епархии ААЦ подверг критике резолюцию Сената США о признании Геноцида армян
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|Офис Омбудсмена: Государство должно обеспечить беженцев и лиц, ищущих убежища, правом на получение специального питания и доступ к религиозной литературе
|В 2021 году в Вашингтоне пройдет крупная выставка <Армения и Библия>
|Виталий Баласанян выступил против участия азербайджанской общины Нагорного Карабаха в переговорном процессе
|Мэрия Еревана выделит 2 млн драмов на возведение мемориала памяти жертв 1 марта 2008 года
|Эрдоган: Анкара готова признать геноцид индейцев в США
|В военных гарнизонах Армении восстановлены и отремонтированы военные объекты российской военной базы
|В СНБ Армении состоялось заседание совета при директоре
|Апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов Манвела Григоряна
|Армения и Катар изучают возможности друг друга для реализации совместных программ
|Президент РА: Решение Сената является мощным шагом на пути предотвращения будущих преступлений против человечности.
|Президент Армении примет участие в престижном форуме в Дохе
|В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы
|Парламент Брюсселя ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом
|На президентских выборах в Арцахе партия "Рамкавар Азатакан" поддержит кандидатуру Масиса Маиляна
|Грузинский ученый продлил себе гонорар, работая над «Ириванским Ханством» целых на 3 года
|Замглавы МИД Армении в Афинах раскритиковал позицию Азербайджана
|Сотрудник полиции уличен во взяточничестве
|Защитник прав человека Армении не верит в скорое решение проблемы семейного насилия
|Ваче Тертерян: Та однонаправленность, которая существует по межрегиональному сотрудничеству с Россией, должна иметь сетевой ориентир
|МИД РА: Принятие Сенатом США резолюции по признанию Геноцида армян действительно решительный шаг в направлении справедливости
|В Beeline завершился 5 инкубационный цикл Startup Incubator
|Раффи Ованнисян призвал Пашиняна изменить поведенческую линию и выйти из политического одиночества
|При содействии ACBA Federation и NABU в Вайоцдзорской области развивается агротуризм (видео)
|Андраник Мигранян: В Москве очень плохо представляют, что происходит в Армении
|Предварительное следствие по уголовному делу, в котором фигурирует Ара Баблоян, завершено
|Анна Нагдалян: Население Нагорного Карабаха никогда не состояло из "двух общин"
|Академик: Армения представляет для Китая цивилизационный интерес
|Шести сотрудникам таможенного пункта Гогаван-Привольное предъявлены обвинения
|Президент Армении поздравил президента Туркмении по случаю Дня нейтралитета
|МИД: Безвизовый режим между Арменией и Китаем начнет действовать через 30 дней после подписания документа президентом РА
|Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года
|Банк ВТБ (Армения) организовал благотворительную ярмарку в поддержку фонду “Бари мама”
|Ереван опровергает Мамедъярова: На сегодняшний день переговоры по урегулированию карабахского конфликта не ведутся вокруг какого-либо документа
|Президент Армении поздравил президента Туркмении по случаю Дня нейтралитета
|Раффи Ованнисян: Процесс международного признания Геноцида армян будет иметь продолжение не только в США, но и в других странах
|Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял Посла Литвы
|Генеральная Ассамблея ООН основала Международный день шахмат по инициативе Армении
|Запасы сига в Севане сократились впервые за несколько лет
|Служба Госконтроля в ЗАО "Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна" выявила нарушений на 1,2млрд драмов
|Карапетян: Важно, чтобы информация, поступающая из Армении, верно интерпретировалась в России
|В детско-юношеской спортивной школе выявлены хищения в 20 млн драмов
|Вопреки некоторым политическим спекуляциям за этот период приобретено беспрецедентно большое количество вооружений - Премьер
|Решение Сената США и парламентов других государств констатируют деструктивность и агрессивность турецкой политики в регионе - Пашинян
|В СНБ Армении выявили очередной случай продажи в поддельных лекарств в республике
|Владимир Карапетян не понимает, что подразумевается под формулировкой "кадровый погром"
|Согомонян указал на необходимость прояснения армянской концепции по урегулированию карабахского конфликта со стороны властей
|Владимир Карапетян не стал комментировать заявление главы МИД Азербайджана по Карабаху
|В Турции продолжается истерия в связи с принятием Сенатом США резолюции по Геноциду армян
|19 декабря будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении
|При содействии Beeline Армении в четвертый раз состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
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