Понедельник, 16 Декабря 2019 15:30

АрмИнфо.На одной из центральных улиц Еревана будет установлена скульптура "Шагающий человек" известного скульптора Арто Чакмакчяна. Соответствующее решение 16 декабря принято на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана.

Скульптура будет установлена на Северном проспекте, на территории, прилегающей к улице Абовяна.

Работы по плавке и монтажу скульптуры будут осуществлены Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

Арто Чакмакчян родился на Каире, до 1975 года жил и творил в Армении, после чего переехал в Канаду. Его работы представлены во многих городах и музеях мира, является одним из выдающихся представителей современного армянского искусства. Произведения Арто Чакмакчяна размещены на площадях и в музеях разных городов мира. Мастер всегда мечтал иметь одно из своих произведений и в Ереване. Еще в начале 2000-х ему было обещано установить скульптуру "Шагающий человек" на Северном проспекте.