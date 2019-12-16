Понедельник, 16 Декабря 2019 12:42

АрмИнфо. В 2021 году в Вашингтоне пройдет крупная культурная выставка <Армения и Библия>. Об этом сообщил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

По словам Арутюняна, работы над выставкой уже стартовали. Министр провел встречу с представителями действующего в Вашингтоне Музея Библии, в рамках которой были обсуждены концептуальные вопросы и озвучены новые предложения.