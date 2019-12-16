Понедельник, 16 Декабря 2019 12:39

АрмИнфо.Бывший секретарь Совета национальной безопасности Арцаха, герой Арцаха Виталий Баласанян раскритиковал подходы властей в решении карабахского конфликта.

В заявлении Баласаняна, в частности, говорится: <Подход премьер-министра РА Никола Пашиняна в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта фактически обслуживает национальные и государственные интересы Азербайджана. Это проявилось заявлением от 10 декабря заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутата от фракции "Мой шаг" Ованеса Игитяна, отметившего, что Пашинян не против того, чтобы в переговорах по урегулированию карабахского конфликта с президентом АР Ильхамом Алиевым присутствовали также представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Власти Арцаха неоднократно публично высказывались против желаний Минской группы ОБСЕ и властей Азербайджана о включении их в какой­либо переговорный формат вместе с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

"Если со стороны государств, вовлеченных в переговорный процесс, включая Армению, будет предпринята попытка вовлечь в переговоры также представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, то это станет одной из самых больших угроз и опасностей за время существования Республики Арцах", - говорится в заявлении Баласаняна, распространенного его офисом.