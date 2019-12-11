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АрмИнфо. Сотрудники КПП "Баграташен" (армяно- грузинская граница) обнаружили ружья, сокрытые от таможенного контроля, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам Армении.
Согласно источнику, таможенники подвергли досмотру автомобиль гражданина Армении А.М., прибывшего из Грузии.
Из-за наличия подозрений в наличии товаров, сокрытых от таможенного контроля, машина была направлена на детальный досмотр. В результате таможенного досмотра под капотом автомобиля были обнаружены 6 пневматических ружей, которые, как по словам А.М., принадлежат гражданину Армении К.Д.
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|Россия усиливает свое давление на Минск, а Беларусь подсчитывает потери
|Путин в зеркале экономики и Конституции
|Готовится проектно-сметная документация по модернизации и благоустройству санатория "Горная Армения"
|Визит Лаврова в США: Трамп предостерег Россию от вмешательства в выборы
|Парламент Армении согласился отправить на досрочную пенсию судей Конституционного суда
|Эрдоган меняет этнический состав северо-востока Сирии
|НПО "Шаг вперед" стала лауреатом франко-германской премии "Во имя равных возможностей"
|’ Жемчужина Тавуша - церковь Хоранашат занесён в список исторических и культурных ценностей Европы
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|Армения и Финляндия обсудили перспективы взаимодействия в оборонной сфере
|Скончался один из ведущих российских специалистов в области ядерной безопасности Рафаэль Арутюнян
|В Ереване открылся Центр китайского языка и культуры
|В СНБ Армении жестко ответили армянскому правозащитнику
|Иск Гагика Джангиряна против Роберта Кочаряна принят к производству
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го декабря
|Прокурор намекнул, что Манвел Григорян симулировал на судебном заседании
|Министр обороны Армении и глава Ереванского офиса МККК обсудили вопросы, связанные с возвращение на родину удерживаемых граждан РА
|Beeline и Фонд «Стартап Армения» запустили проект «Стартап Клуб» (video)
|В ООН прозвучала музыка Комитаса и был поднят вопрос Геноцида армян
|Армен Саркисян поздравил с 75-летием гендиректора Эрмитажа Михаила Пиoтровского
|Дипломат: Братиславские заявления глав МИД Армении и Азербайджана - свидетельство сохраняющейся актуальности Мадридских принципов
|Племянник Сержа Саргсяна будет экстрадирован в Армению из Чехии
|Конфискованные у экс-глав МВД и Миграционной службы Туркменистана средства пойдут на строительство объектов соцназначения
|Банк ВТБ (Армения) подводит итоги традиционной акции “Счастливчик месяца
|В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
|Умер бывший председатель ФРС США Пол Волкер, победивший инфляцию
|Трамп примет участие в переговорах Помпео и Лаврова
|Один из обвиняемых по делу судьи Анны Данибекян вышел на свободу
|Власти Армении предпринимают очередную попытку отправить судей Конституционного суда на пенсию
|При решении проблем многоквартирных зданий в Армении будет использован опыт Эстонии
|В Армении вводятся жесткие меры борьбы с курением
|Граждане Армении и Китая смогут посещать друг друга без наличия виз
|Полиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров граждан
|Эксперт: Ужесточение наказания за доведение военнослужащего до самоубийства не является достаточной мерой для решения проблемы
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