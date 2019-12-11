Среда, 11 Декабря 2019 20:00

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян 10 декабря принял участие в церемонии инаугурации Президента Аргентинской Республики Альберто Анхеля Фернандеса.

Поздравив Альберто Анхеля Фернандеса Григор Ованнисян передал новоизбранному президенту Аргентины поздравления и теплые пожелания руководства Республики Армения, а также приглашение посетить Армению.

Альберто Фернандес во вторник официально вступил в должность президента Аргентины. Он принес присягу в здании Конгресса в присутствии депутатов и сенаторов. Президентский жезл и ленту новому главе государства вручил его предшественник Маурисио Макри.

Позже глава государства вместе с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, занимавшей высший государственный пост с 2007 по 2015 гг., отправится в президентский дворец для принятия присяги у членов своего правительства. Состав кабинета министров был объявлен на прошлой неделе.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.