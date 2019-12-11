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 Среда, 11 Декабря 2019 19:51
Ася Балаян

Киро Маноян ответил на высказывание Никола Пашиняна о том, что <Дашнакцуцюн> является партией с нулевым влиянием

Киро Маноян ответил на высказывание Никола Пашиняна о том, что <Дашнакцуцюн> является партией с нулевым влиянием

АрмИнфо.Отношение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к деятельности АРФД <Дашнакцуцюн> напоминает двуликость первого президента РА Левона Тер-Петросяна, которая проявлялась к партии. Об этом на пресс- конференции заявил глава офиса <Ай дата> и политических вопросов, член Бюро АРФ <Дашнакцутюн> Киро Маноян, отвечая на вопрос АрмИнфо относительно заявления Пашиняна, в котором он называет дашнаков политической силой с нулевым общественным влиянием.

По словам Манояна, с одной стороны Пашинян говорит много хорошего о <Дашнакцуцюн>, и о готовности к сотрудничеству, называя дашнаков партией имеющей национальную ценность, но стоит руководству страны встретить сопротивление со стороны АРФД к примеру, к программе правительства, озвученная партией критика встречается ударом.

<Пашинян всегда пытался разделить <дашнаков> на внутренних и внешних, руководителей на прежних и нынешних. Это плохая практика, этому нужно положить конец>,- призвал Маноян, вместе с тем, отметив, что такого рода разделения, в случае с партией <Дашнакцуцюн> не срабатывают.

Маноян также назвал неприемлемым тот факт, что в ходе акции протеста с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, которая была инициирована непосредственно молодежным крылом <Дашнакцуцюн>, Пашинян обвинил участников акции в невоспитанности и одновременно указал на эффективное сотрудничество с дашнаками, разворачивающими свою деятельность за рубежом.

Маноян предостерег: <Если в Армении начнется разделение на внутренних и внешних дашнаков, то в свете такой атмосферы зарубежные структуры АРФД будут вынуждены прекратить сотрудничество>, добавив при этом, что такой исход ни в чьих интересах.

Маноян посоветовал властям принимать дашнаков такими, какими они есть, напомнив, что АРФД является политической силой, имеющей Всеармянскую повестку.

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