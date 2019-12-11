Среда, 11 Декабря 2019 18:53

АрмИнфо. Новогоднее послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет транслироваться с площади Республики Еревана. Об этом написал начальник управления информации мэрии Еревана Овсеп Кубатян на своей странице в Facebook.

"Впервые за всю историю новогоднее послание руководителя Армении, в данном случае премьер-министра Никола Пашиняна, будет транслироваться в прямом эфире с площади Республики", - сообщил Кубатян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что празднование Нового года и Рождества в Ереване в этом году пройдет с беспрецедентным размахом: столичная мэрия намерена потратить порядка $700 тыс. (326 млн. драмов). Тем временем, по словам члена фракции "Луйс" Совета старейшин Еревана Темине Варданян, ежегодно новогодние затраты не превышали 40-50 млн. драмов ($80-100 тыс.).

В этом году огни на главной елке страны зажгутся 21 декабря в 20:00 на площади Республики в Ереване. Будет та же елка, что и в прошлом. Ее начало ознаменуется мюзиклом с участием известных артистов, которые предстанут перед зрителями в абсолютно новых образах. Изюминкой музыкального представления станет то, что его основой стану армянские мелодии, аранжированные с учетом современных рождественских тенденций.

По завершении мюзикла зажгутся огни главной новогодней елки, расположенной на площади Республики, а также пройдет церемония открытия Рождественский ярмарки в парке, посвященном 2750-летию столицы. Сам парк в дни новогодних праздников превратится в место проведения ежедневных шоу-программ (концертов, детских спектаклей, и так далее). Особое внимание будет уделено украшению столицы в новогодние дни. В частности, фонтаны на площади Республики будут преобразованы в современный сказочный город, а на Северном проспекте пройдет выставка бредовых новогодних елок. Кроме того, из соображений безопасности пешеходов, на площади Республики будет установлен временный надземный переход, ведущий к главной елке республики.

31 декабря в 22:00 на площади Республики стартует новогодний праздничный концерт. В первой его части армянские исполнители представят свои лучшие произведения, а популярный дуэт Гарика Папояна и Соны Рубинян впервые исполнит песню <Ереван - 2020>. В 23:45 с центральной площади Еревана с новогодним обращением выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян, после чего жителей и гостей столицы ожидает концерт всемирно известного музыканта и композитора Горана Бреговича. Далее новогодняя программа продлится до рассвета.

На Рождество, 5 января, в центре Еревана пройдет детский рождественский спектакль. В общей сложности, новогодние мероприятия в столице продлятся до 13 января.