Среда, 11 Декабря 2019 16:40

АрмИнфо.Ардшинбанк 16 декабря с.г. приступит к первичному размещению недокументарных купонных долларовых облигаций в объеме $5 млн. Как свидетельствует размещенный 11 декабря на сайте ЦБ проспект эмиссии, предусмотрен выпуск 50 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в $100 каждая, с доходностью по купону в 5,25% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 16 марта 2022 года.

Согласно проспекту эмиссии, завершение первичного размещения облигаций этого выпуска предусмотрено 28 февраля 2020 года. Биржевой код - AMASHBB25ER2.

По завершении первичного размещения облигации пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.

По данным AMX Armenia на 11 декабря с.г., на армянской бирже котируются 3 транша облигаций Ардшинбанка: один драмовый в объеме 1.5 млрд драмов и два выпуска долларовых бондов в объеме $15 млн. Срок обращения драмовых облигаций - 36 месяцев, а долларовых - 27 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5%, а долларовых - в 5,5% и 5,4% соответственно. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмового выпуска датируется 10 июня 2022г, а двух долларовых - 3 сентября 2021г и 10 января 2022г соответственно.

Отметим, что до этого Ардшинбанк размещал свои облигации и на зарубежных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году.

Успешный дебют на Венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландской бирже. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 25.4 млрд драмов ($53.4 млн) или 13% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой.