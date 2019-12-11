Среда, 11 Декабря 2019 15:14

АрмИнфо.Служба Национальной безопасности Армении выявила факт коррупции в ЗАО "Медцентр Мартуни" Гегаркуникской области РА.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ Армении, сотрудники ведомства выяснили, что заведующий хирургическим отделением медцентра, являясь

служащим вышеуказанной торговой организации, используя свои полномочия в ущерб интересам организации, игнорируя права получения бесплатной или частично бесплатной медпомощи ряду лиц имеющих проблемы со здоровьем и обратившихся в больницу в период с 2017-2019 гг, за предоставление услуг в качестве дополнительной платы с группы лиц лично потребовал и получил взятку в особо крупных размерах.

По факту очевидного преступления в СНБ Армении было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.