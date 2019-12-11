Среда, 11 Декабря 2019 14:17

АрмИнфо. Сторона защиты бывшего генерального прокурора Армении Геворка Костаняна обжаловала судебное решение об избрании меры пресечения в виде ареста. Согласно предоставленной адвокатом Амбарцумом Мелик-Саркисяном информации, соответствующее ходатайство было представлено 9 декабря.

Напомним, что Геворк Костанян привлечен в качестве обвиняемого по делу о событиях 1-го марта 2008 года.

25 сентября экс-начальнику полиции Алику Саркисяну предъявлено обвинение в рамках этого дела. В тексте обвинения упоминаются имена Геворка Костаняна и Геворка Мгеряна. По версии следствия, Саркисян участвовал и в сокрытии фактов участия военных в разгоне оппозиции.

Несколько лет назад в Сети распространилось видео с площади Республики в Ереване, где были засняты транспортные средства с номерами Минобороны, а также доставленные на место военнослужащие. Кроме того, с точки зрения следствия, руководство полиции и представители Вооруженных сил составили документы о том, что армейские машины перевозили не солдат, а полицейских. Для этого была сфабрикована переписка между полицией и Минобороны.

Геворк Костанян объявлен в розыск.