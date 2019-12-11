Среда, 11 Декабря 2019 13:34

АрмИнфо. Жителей и гостей столицы Армении ждет интересная и насыщенная новогодняя программа.

Как рассказал заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян на пресс­конференции 11 декабря, старт праздничным мероприятиям будет дан 21 декабря в 20:00, когда начнется церемония включения огней главной новогодней елки страны. Ее начало ознаменуется мюзиклом с участием известных артистов, которые предстанут перед зрителями в абсолютно новых образах. Изюминкой музыкального представления станет то, что его основой стану армянские мелодии, аранжированные с учетом современных рождественских тенденций.

По завершении мюзикла зажгутся огни главной новогодней елки, расположенной на площади Республики, а также пройдет церемония открытия Рождественский ярмарки в парке, посвященном 2750-летию столицы. Вирабян отметил, что сам парк в дни новогодних праздников превратится в место проведения ежедневных шоу-программ (концертов, детских спектаклей, и так далее).

Особое внимание будет уделено украшению столицы в новогодние дни. В частности, фонтаны на площади Республики будут преобразованы в современный сказочный город, а на Северном проспекте пройдет выставка бредовых новогодних елок. Кроме того, из соображений безопасности пешеходов, на площади Республики будет установлен временный надземный переход, ведущий к главной елке республики.

31 декабря в 22:00 на площади Республики стартует новогодний праздничный концерт. В первой его части армянские исполнители представят свои лучшие произведения, а популярный дуэт Гарика Папояна и Соны Рубинян впервые исполнит песню <Ереван - 2020>.

В 23:45 с центральной площади Еревана с новогодним обращением выступит премьер-министр Армении Никол Пашинян, после чего жителей и гостей столицы ожидает концерт всемирно известного музыканта и композитора Горана Бреговича. Далее новогодняя программа продлится до рассвета.

На Рождество, 5 января, в центре Еревана пройдет детский рождественский спектакль. В общей сложности, новогодние мероприятия в столице продлятся до 13 января. Вирабян выразил надежду на то, что насыщенная праздничная программа вызовет большой интерес, в том числе и с туристической точки зрения.