Среда, 11 Декабря 2019 12:27

АрмИнфо.2020 год станет годом граждан Армении, Арцаха и Диаспоры. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он призвал соотечественников из областей страны, Арцаха и диаспоры провести новогоднюю ночь на Площади Республики в центре армянской столицы. По его словам, правительство страны выделило серьезные финансовые ресурсы - порядка 270 млн драмов - на проведение новогодних торжеств, и с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. Никол Пашинян подчеркнул, что могут прозвучать критические нотки относительно того, что, мол, зачем тратить столько средств на новогодние праздники, когда в стране имеются многочисленные социальные проблемы. Но новая власть поставила перед собой задачу изменить менталитет народа при встрече Нового года. "Главной целью

предстоящих мероприятий должны стать не выпивка и еда, а решение экономических, социально-психологических и эстетических задач", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что многие граждане

страны предпочитают отмечать Новый год за пределами страны, способствуя, тем самым, оттоку капитала. Задачей правительства

является создание условий для того, чтобы максимально большее количество граждан отмечали этот праздник на родине, и комплекс

предложенных мероприятий призван решить эту цель. Конечно, констатировал премьер, за один год не решить эту задачу, потребуется

последовательная работа в данном направлении, чтобы встреча Нового года на главной площади страны стала традицией и получила широкое

распространение.

Новогодние мероприятия, продолжил Никол Пашинян, призваны также способствовать росту туристического потока. В настоящее время, отметил глава правительства, наблюдается рост интереса к туристической Армении со стороны граждан зарубежных государств. В этом контексте важно, чтобы развитие туризма не носило сезонного характера, чтобы республика могла в течение 12 месяцев в году предложить что-то интересное. Туристам необходимо создать условия для посещения всей республики, чтобы они могли посетить культурно-исторические памятники, магазины, кафе, рестораны. Многие граждане, как заметил Никол Пашинян, с учетом роста туристического потока начали сдавать свое жилье, тем самым, создавая возможности для привлечения новых финансовых ресурсов. Другие, глядя на них, начали приводить в порядок свое жилье, улучшая условия в целях привлечения туристов. "Наша задача - создать условия для решения гражданами страны своих социальных проблем. Только работой можно добиться этой цели и преодолеть бедность", - сказал премьер-министр.

Он также подчеркнул важность предстоящих мероприятий с точки зрения эстетического воспитания граждан страны, особенно детей и молодежи. "Чем сидеть дома за столом с портящимися яствами, сопоставляя их с яствами соседей, лучше провести время в театре, музее, на концерте, тем самым, формируя хорошую атмосферу для себя и своей семьи, наполняясь новой энергией и экономя средства на более важные вещи", - констатировал глава правительства.

Он также сообщил, что мероприятия продлятся в центре Еревана с 21 декабря до 5 января. В течение всего этого периода будут проводиться

концерты, в том числе, классической музыки, открыты музеи и театры. К предстоящим мероприятиям прозвучат новые произведения армянских композиторов, этот процесс получит распространение и на предстоящие годы, что будет способствовать появлению произведений, которые станут любимыми в народе.

Отметив, что сам намерен провести новогоднюю ночь на Площади Республики, глава правительства призвал всех граждан страны последовать его примеру.