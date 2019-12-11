Среда, 11 Декабря 2019 12:24

АрмИнфо.7 декабря в российском Сочи состоялась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Продолжавшиеся пять часов переговоры были посвящены интеграции двух стран, и, как сообщалось ранее, 8 декабря в 20-ю годовщину создания Союзного государства России и Белоруссии планировалось подписать программу ее углубления. Обсуждением этой темы в предыдущие месяцы занимались специальные рабочие комиссии и премьер-министры.

ИноСМИ приводит статью Центра восточноевропейских исследований (Польша), в которой автор публикации комментирует итоги сочинских переговоров. Издание пишет, что Россия не смогла показать, что в процессе интеграции появился прогресс и называет ответственным за провал переговоров в Сочи Лукашенко.

«Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства» должна была описывать общие принципы процесса интеграции, а приложения к ней в виде 31 «дорожной карты» — детали и график его претворения в жизнь. Содержание документов оставалось секретным, было известно только, что они посвящены важным в контексте взаимодействия двух стран секторам экономики и социальным вопросам, но не касаются политической тематики.

В итоге в намеченный день подписание документов не состоялось. Вместо торжественного заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства прошли только переговоры двух президентов. Итоговой пресс-конференции не проводилось, короткое заявление для прессы сделал только возглавляющий группу российских переговорщиков министр экономического развития Максим Орешкин. Он сообщил, что сторонам удалось добиться сближения позиций, а следующая встреча глав государств пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

С белорусской стороны переговоры прокомментировал посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, который дал им умеренно положительную оценку, сообщив о согласовании позиций в сфере электроэнергетики и сотрудничества таможенных служб. При этом он добавил, что самой сложной задачей остается выработка компромисса в вопросе поставок нефти и газа.

Вопреки ожиданиям, 8 декабря в годовщину создания Союзного государства никаких торжественных мероприятий не проводилось, а президенты двух стран лишь обменялись сухими поздравлениями, с которыми ознакомили общественность. 7 и 8 декабря белорусская оппозиция организовала в Минске демонстрации против интеграции с Россией, на которых собралось от нескольких сотен до тысячи человек. Силы правопорядка не вмешивались в ход протестных акций, хотя те не были согласованными.

Процесс интеграции двух стран в рамках созданного 8 декабря 1999 года Союзного государства много лет не двигался с места и был возобновлен в конце прошлого года по инициативе российского премьер-министра. Дмитрий Медведев в ультимативной форме заявил, что Москва продолжит субсидировать Минск только в том случае, если он будет выполнять принятые на себя обязательства. Под давлением России белорусское руководство согласилось создать рабочие группы, занимающиеся разработкой планов по углублению интеграции. 6 сентября главы правительства двух стран парафировали Программу действий. Было объявлено, что переговоры (в том числе по 31 «дорожной карте») завершатся в начале декабря.

Комментарий

То, что на встрече в Сочи не удалось подписать новое интеграционное соглашение или хотя бы какой-нибудь документ, имеющий символическое значение, можно назвать провалом России, которая хотела, чтобы это произошло в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Продемонстрировать реальный прогресс в подвигаемой Москвой интеграции россиянам было важно как по внутри-, так и по внешнеполитическим причинам.

С одной стороны, он был должен способствовать улучшению имиджа Владимира Путина внутри страны (в том числе в краткосрочной перспективе: перед намеченной на 19 декабря пресс-конференцией президента). С другой стороны, Россия стремилась показать загранице (прежде всего Западу), что она остается ведущим игроком на постсоветском пространстве и может создавать эффективные структуры, выступающие альтернативой западным интеграционным проектам, в первую очередь ЕС.

Подписание соглашения с Белоруссией в запланированный срок позволило бы также укрепить позицию России и Путина накануне саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

Хотя российско-белорусские переговоры продолжаются, весьма сомнительно, что следующая встреча 20 декабря принесет перелом и завершится подписанием документов в той форме, на которой настаивает Москва. В ситуации, когда годовщины и политический календарь уже не будут способствовать усилению переговорной позиции Минска, уставшие от его сопротивления россияне могут, однако, начать действовать жестче и даже, как это бывало в прошлом, обратиться к экономическому или энергетическому давлению (эмбарго на белорусские товары, ограничение поставок энергоресурсов).

Вероятность такого развития событий возрастает в контексте того, что в последние годы Кремль старается уменьшить затраты на сотрудничество с Белоруссией: это связано как с тем, что российская экономика переживает стагнацию, так и с тем, что России надоела политика лавирования Лукашенко. Россияне знают, какое значение для Белоруссии имели субсидии, которые она получала. Запланированные на 2019-2024 годы изменения в фискальной политике России лишат Минск возможности покупать российскую нефть по льготной цене. В 2020 году потери Белоруссии от российского налогового маневра составят около миллиарда долларов, а в ближайшие пять лет — 6-10 миллиардов.

Цена газа — ключевой фактор для белорусской экономики. Сейчас Минск платит за 1 тысячу кубометров сырья 127 долларов. В Смоленской области ставки почти в два раза ниже, а это означает, что белорусские производители оказываются менее конкурентоспособными, чем российские. Ситуация Белоруссии дополнительно осложняется тем, что до сих пор не удалось согласовать тарифы на ближайший и последующие годы. В чрезвычайных обстоятельствах это можно будет счесть отсутствием оснований для продолжения поставок газа после 1 января 2020 года.

Лукашенко неоднократно подчеркивал, что он поддерживает идею интеграции двух стран, доказательством чего должна была служить его подпись под договором о создании Союзного государства. То, что в политике Белоруссии союзнические отношения с Россией считаются приоритетом, связано не только с идеологией белорусского режима, опирающейся на идею славянского единства, а также братства россиян и белорусов. Заявляя о своем желании развивать тесное сотрудничество с Москвой, Минск старается гарантировать себе охранение российских субсидий в ближайшие годы и требует, чтобы ставки для него уравняли со ставками для российских субъектов.

Одновременно Лукашенко, который боится лишиться независимости, долгое время успешно блокировал реальные интеграционные процессы, рассчитывая, что ему удастся удовлетворить амбиции Москвы позитивной риторикой и символическими жестами. Кроме того, Минск полагает, что благодаря своему стратегическому географическому положению Белоруссия выступает для Кремля ценным военным союзником, а также транзитным коридором для российских товаров и сырья, и уже по одной этой причине Россия должна оказывать ей помощь.

Москва усиливает давление, но Лукашенко продолжает тянуть время, соглашаясь на переговоры, в ходе которых он на самом деле не собирается отказываться от атрибутов суверенитета. Следует отметить, что часто звучащие из его уст фразы о необходимости проводить «интеграцию на равных условиях» — не более чем риторический прием. Отталкиваясь от этой идеи, Минск сможет заблокировать переговоры, если Россия будет продвигать решения, которые идут в разрез с белорусскими интересами.

В связи с этим представляется, что ответственность за провал переговоров в Сочи несет в первую очередь Лукашенко. Он тянет время, считая, что только так сможет отстоять свою позицию, одновременно надеясь добиться выгодных условий экономического сотрудничества и льготных цен на поставку энергоресурсов в ближайшие годы.

Россия усиливает свое давление на Минск. Оно может стать еще более сильным на фоне приближающихся парламентских выборов в России (сентябрь 2021 года) и 30-й годовщины с момент распада СССР (декабрь 2021). К этому времени Москва хочет добиться заметного политико-пропагандистского успеха в сфере углубления интеграции с Белоруссией. В дальнейшей перспективе он будет иметь значение в контексте принятия решений, связанных с политическим будущим Путина после 2024 года (когда подойдет к концу его последний разрешенный конституцией президентский срок), тем более что один из вариантов, который давно обсуждают в российских кругах, предполагает его избрание на пост главы Союзного государства России и Белоруссии.

«Отказ от сделки «компенсация за налоговый маневр в обмен на углубленную интеграцию» «может обернуться системным шоком для национальной экономики и ухудшить перспективы ее долгосрочного роста», говорится в ежеквартальном экономическом обзоре, подготовленном экспертами белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC.

По их мнению, власти вынуждены будут отказаться от практики предоставления налоговых льгот, сократить расходы бюджета и снизить объемы нефтепереработки, что приведет к снижению экспорта нефтепродуктов. Перед властями снова возникнет вопрос реформ. Согласие на сделку также будет иметь фатальные последствия. Оно «грозит обернуться ограничением/утратой элементов как минимум экономического и институционального суверенитета страны», считают эксперты BEROC.

Реагируя на провал переговоров Минска с Москвой и отсутствие политической воли к системным трансформациям, международные эксперты ухудшают свои прогнозы для белорусской экономики. Так, согласно прогнозу, обнародованному Европейским банком реконструкции и развития, белорусская экономика в 2019 году вырастет на 1,3%, а не на 2%, как они полагали ранее. В 2020 году рост составит 1,2% (было 1,8%).

Всемирный банк еще менее оптимистичен в своих оценках. Прогноз экономического роста в 2019 году – 1%, в 2020-м – 0,9%. Хотя еще летом эксперты банка ожидали 1,8 и 1,3% соответственно. Они поясняли, что ранее исходили из того что Белоруссия получит 50% компенсации своих потерь от российского налогового маневра. Теперь, очевидно, ее не будет вообще.

Как заявил в начале декабря директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (ИПМ) Александр Чубрик, презентуя макроэкономический прогноз, потери нефтяных доходов Белоруссии из-за налогового маневра в России могут составить 9,2 млрд долл. в 2019–2024 годах. Из этой суммы 6,6 млрд долл. составят потери бюджета, остальное – нефтеперерабатывающих предприятий. Экспорт нефтепродуктов, по оценкам экспертов ИПМ, сократится с 11,9 млн т в 2018 году до 8,3 млн т в 2024-м.