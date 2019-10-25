Пятница, 25 Октября 2019 14:44

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда во время встреч с президентом России Владимиром Путиным обсуждает карабахский вопрос.

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Когда работа председателей МГ ОБСЕ не давала результатов, турецкий президент отмечал, что Россия в качестве посредника сможет урегулировать конфликт. Правда, на последней встрече в Сочи этот вопрос не стоял на повестке. Вопрос территориальной целостности Азербайджана должен быть решен путем мирного урегулирования и решениями международных организаций. Мы приложим все усилия для урегулирования конфликта. Если Россия приложит больше усилий, как сказал Путину господин Эрдоган, эта проблема будет решена. Это пойдет и на пользу Армении. Потому что они изолированы от региона", - подчеркнул глава МИД Турции, при этом добавив, что они всегда поддерживают братский Азербайджан и будут делать все возможное для "освобождения азербайджанских территорий".

Он также подчеркнул, что в последнее время Анкара открыто заявляла об обеспокоенности в связи с заявлениями, которые озвучивают

официальные лица Армении по нагорно-карабахскому конфликту.