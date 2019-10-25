Пятница, 25 Октября 2019 14:22

АрмИнфо. Меня могут арестовать только с согласия Конституционного суда. Об этом в интервью программе (действующем при газете <168 Жам> ) заявил глава Конституционного суда Армении Грайр Товмасян.

<Я бы хотел привлечь внимание всех к тому факту, что судьи Конституционного суда, назначенные до 9 апреля 2018 года, как по европейским стандартам, так и по последним решениям Конституционного суда, имеют не только функциональную, но и полную неприкосновенность за весь предшествующий период. Для привлечения меня к уголовной ответственности и начала уголовного преследования арестовать меня могут только с согласия Конституционного суда, несмотря на то, что в Конституции 2015 года это было изменено и установлена исключительно функциональная неприкосновенность>, - заявил Товмасян.

На замечание журналиста о том, что если арест будет иметь политическое решение, Товмасян подчеркнул, что Конституционный суд должен оставаться в своей роли и принимать правовое решение, и любое правовое решение для него приемлемо.

<Каким бы ни было разрешение сложившейся ситуации, в одном я буду последовательным. Решение должно быть правовым, оно не должно быть в ущерб нашей правовой безопасности и конституционности, не должно противоречить моей совести, не должно быть сделкой>,- сказал он.

По его словам, в тот момент, когда пять судей КС заявят, что он не справляется со своими обязанностями, то готов подать в отставку с поста главы суда и продолжить работать в качестве судьи.

Напомним, что на прошлой неделе на основании заявления депутата Национального собрания Армении Армана Бабаджаняна было возбуждено уголовное дело в связи со случаем <очевидного преступления по узурпации власти>. Бабаджанян утверждает, что Грайр Товмасян узурпировал должность председателя Конституционного суда с применением преступных схем. Депутат считает, что в 2018 году группа должностных лиц, в том числе, председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, с нарушениями закона занял пост председателя КС.

Несколько дней назад Специальная следственная служба распространила сообщение о том, что в рамках уголовного дела, возбужденного на основании сообщения Бабаджаняна, в качестве подозреваемого привлечен бывший председатель Национального Собрания Ара Баблоян.

По этому делу вчера был арестован бывший заместитель руководителя аппарата НС Арсен Бабаян по обвинению в содействии узурпации власти и совершении служебного подлога. Грайр Товмасян не имеет никакого статуса в деле.