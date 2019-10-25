Пятница, 25 Октября 2019 13:30

АрмИнфо. В Ереване отреагировали на заявление действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Братиславе.

Так, официальный представитель МИД РА Анна Нагдалян, касаясь данного заявления, напомнила, что встречи между главами МИД Армении и Азербайджана организовываются лишь при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и высокопоставленных представителей стран-сопредседателей. "Действительно, со стороны сопредседателей было озвучено предложение о проведении встречи, о чем было указано в нашем заявлении с Нью-Йоркской встречи глав МИД Армении и Азербайджана, так и в заявлении посредников по итогам визита в регион. О подобных встречах, как вы знаете, мы объявляем по согласованному формату, и этот принцип нарушать не станем", - подчеркнула Нагдалян.

Отметим, что накануне радиостанции "Голос Америки" действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак сообщил, что при посредничестве действующего председателя ОБСЕ в Братиславе планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которой стороны обсудят перспективы урегулирования нагорно- карабахского конфликта.

Лайчак отметил, что высоко оценивает усилия лидеров Армении и Азербайджана в направлении достижения урегулирования. "В этом году были зафиксированы положительные импульсы, диалог лидеров и на уровне министров. Одновременно были зарегистрированы и беспокоящие эпизоды на линии соприкосновения, которые стали причиной человеческих потерь", - подчеркнул Лайчак, добавив, что в настоящее время ситуация, кажется, стабильная.