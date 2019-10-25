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АрмИнфо. В Ереване отреагировали на заявление действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Братиславе.
Так, официальный представитель МИД РА Анна Нагдалян, касаясь данного заявления, напомнила, что встречи между главами МИД Армении и Азербайджана организовываются лишь при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и высокопоставленных представителей стран-сопредседателей. "Действительно, со стороны сопредседателей было озвучено предложение о проведении встречи, о чем было указано в нашем заявлении с Нью-Йоркской встречи глав МИД Армении и Азербайджана, так и в заявлении посредников по итогам визита в регион. О подобных встречах, как вы знаете, мы объявляем по согласованному формату, и этот принцип нарушать не станем", - подчеркнула Нагдалян.
Отметим, что накануне радиостанции "Голос Америки" действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак сообщил, что при посредничестве действующего председателя ОБСЕ в Братиславе планируется встреча глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которой стороны обсудят перспективы урегулирования нагорно- карабахского конфликта.
Лайчак отметил, что высоко оценивает усилия лидеров Армении и Азербайджана в направлении достижения урегулирования. "В этом году были зафиксированы положительные импульсы, диалог лидеров и на уровне министров. Одновременно были зарегистрированы и беспокоящие эпизоды на линии соприкосновения, которые стали причиной человеческих потерь", - подчеркнул Лайчак, добавив, что в настоящее время ситуация, кажется, стабильная.
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|Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая 2020 года в Ташкенте под председательством Узбекистана
|В инновационном центре "Сколково" стартовало заседание Совета глав правительств СНГ, а также встреча руководителей стран-участниц ЕАЭС в узком составе
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|Сотрудники КГД обнаружили 62 мобильных телефонов, скрытых от таможенного контроля
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|Amnesty International: Анкара насильно высылает беженцев в районы боевых действий
|Аль-Джафари: Турецкая агрессия нарушает резолюции Совбеза, договоренности Астаны и решения Конгресса в Сочи
|Председатель КС рассказал, при каком условии возникнет вопрос о его аресте
|В Ереване отреагировали на заявление Мирослава Лайчака о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Братиславе
|В Париже обсудили вопрос начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом
|МБЭС впервые заключил сделку с участием банка из Армении - новым партнером стал Ардшинбанк
|Армен Саркисян надеется на серьезное сотрудничество Армении с японскими компаниями
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|ААА: Резолюция №296 о признании и поминовении Геноцида армян продолжает набирать обороты
|Адвокат: Расследование обстоятельств "дела 27 октября" необходимо возобновить
|Арарат Мирзоян в Страсбурге провел встречу с председателем ПАСЕ
|Депутат Арман Бабаджанян провел встречу с Наири Унаняном
|Префект района Кентрон подал заявление об отставке
|Министр обороны Армении в Брюсселе провел переговоры с замгенсека НАТО
|Президент Генассамблеи ООН: Мы поддерживаем мирное урегулирование карабахского конфликта
|В России вновь заявили об отсутствии в повесткe ЕАЭС вопроса о вступлении в организацию Азербайджана
|Ленивый ветеринар <заразил> бруцеллезом почти сотню коров
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го октября
|Пресс-секретарь премьера: власти Армении выступят с заявлениями касательно теракта в парламенте
|Президент Армении встретился с главой японской организации по регулированию ядерных вопросов
|Россия выдала Испании «вора в законе» Таро. Чем он известен?
|Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая
|В Ереване выплата заработной платы работникам предприятий с 10 и более сотрудниками будет осуществляться исключительно в безналичной форме
|В Армении отреагировали на новость российских СМИ о ноте протеста по срыву оружейной сделки
|Пресс-секретарь премьера призвал Ара Баблояна взять на себя ответственность за нарушения
|В Армении будет упорядочен процесс выдворения из страны иностранцев, совершивших преступления
|Правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан
|Аналитик: Изменения в законе "О партиях" призваны уничтожить явления в партийной жизни Армении последних десятилетий
|Национальное Собрание Армении внесло поправки в Кодекс об административных правонарушениях
|Применение в Армении системы уголовного преследования за нарушения с подакцизными товарами будет декриминализировано
|В Армении будет ограничена деятельность массажных салонов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24 октября
|Преследовавший судью сторонник Кочаряна останется под арестом
|Министр: Армения намерена возродить традиции космических исследований, утерянные с советских времен
|В Армении представление нотариусу заведомо ложной информации будет криминализировано
|Трансперенси Интернейшнл: У нынешней власти есть политическая воля в борьбе с системной коррупцией
|Белорусский депутат убежден: ЕАЭС все еще достиг поставленных целей в качестве экономического проекта
|Парламентарий: В 1993-1994-е годы имели место события, о которых лучше помолчать
|Руководитель <Трансперенси интернейшнл> в Армении: Эффективность антикоррупционной политики возможна лишь после проведения социально-экономических реформ
|Резиденты 5-го цикла Beeline Startup Incubator удостоились инвестиций и номинаций
|Давид Ананян не опроверг и не подтвердил информацию о том, что уголовное дело за неуплату налогов касается поп-исполнительницы Лилит Ованнисян
|Зарплаты некоторых чиновников повысились, а глава КГД стал получать меньше на полмиллиона
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